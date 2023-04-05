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الأربعاء 5 نيسان 2023 ساعة 17:10

بوتين: علاقات روسيا مع واشنطن في أسوأ أوقاتها

بوتين: علاقات روسيا مع واشنطن في أسوأ أوقاتها
وقال بوتين، خلال تسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد: "العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، التي يعتمد عليها الأمن والاستقرار العالميان بشكل مباشر، للأسف تشهد أزمة عميقة. وتستند إلى نهج مختلف اختلافا جوهريا في تكوين النظام العالمي الحديث".

كما تطرق الرئيس الروسي في حديثه إلى العلاقات مع النرويج التي تقلصت إلى أدنى مستوياتها، الشيء الذي لا يلبي مصالح شعبي البلدين.

وأشار بوتين إلى أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تدهورت مؤخرًا وأصبحت أوروبا في مواجهة روسيا مباشرة.

وقال بوتين : إن العلاقات مع واشنطن في أسوأ أوقاتها ودعم الانقلابات والثورات الملونة أدى للصراع في أوكرانيا

وأضاف : منفتحون على الشراكة البناءة مع كل الدول دون استثناء

في سياق حرب أوكرانيا، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الأربعاء)، في بكين، من أن دعم «المعتدي» في النزاع الأوكراني يعني التحول «إلى شريك في انتهاك القانون الدولي»، في إشارة إلى احتمال إرسال الصين أسلحة إلى روسيا.

لكن الرئيس الفرنسي أكد ردا على أسئلة صحافيين، أنه لن يهدد بفرض عقوبات خلال لقائه مع نظيره الصيني شي جينبينغ الخميس، «لأن التهديد ليس الطريقة المناسبة».

وقبيل توجّهه إلى الصين أجرى ماكرون محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن، أعربا خلالها عن أملهما أن «تنخرط الصين معنا في جهود مشتركة لتسريع وضع حدّ للحرب في أوكرانيا وإرساء سلام مستدام»، وفق مسؤولين فرنسيين.

وفي سياق حرب أوكرانيا ، لمح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إلى إمكانية سحب قواته من مدينة باخموت الاستراتيجية في شرق البلاد.

وقال زيلينسكي إن الوضع في باخموت صعب جداً، وإن «القرارات المناسبة» ستُتخذ، إذا واجهت قوات كييف خطر المحاصرة من القوات الروسية.

وأضاف زيلينسكي، في مؤتمر صحافي في بولندا، أن أهم شيء، بالنسبة له، هو حماية أرواح الجنود.
رقم : 1050675
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