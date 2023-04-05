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الأربعاء 5 نيسان 2023 ساعة 18:18

ماكرون يحذر من دعم روسيا

ماكرون يحذر من دعم روسيا
لكن الرئيس الفرنسي أكد ردا على أسئلة صحافيين، أنه لن يهدد بفرض عقوبات خلال لقائه مع نظيره الصيني شي جينبينغ الخميس، «لأن التهديد ليس الطريقة المناسبة».

وتستمر زيارة ماكرون إلى الصين ثلاثة أيام، وترافقه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين، حيث سيجري محادثات غدا مع نظيره الصيني، وينتقل الجمعة إلى كانتون في جنوب الصين.

وقبيل توجّهه إلى الصين أجرى ماكرون محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن، أعربا خلالها عن أملهما أن «تنخرط الصين معنا في جهود مشتركة لتسريع وضع حدّ للحرب في أوكرانيا وإرساء سلام مستدام»، وفق مسؤولين فرنسيين.

وفي سياق حرب أوكرانيا ، لمح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إلى إمكانية سحب قواته من مدينة باخموت الاستراتيجية في شرق البلاد.

وقال زيلينسكي إن الوضع في باخموت صعب جداً، وإن «القرارات المناسبة» ستُتخذ، إذا واجهت قوات كييف خطر المحاصرة من القوات الروسية.

وأضاف زيلينسكي، في مؤتمر صحافي في بولندا، أن أهم شيء، بالنسبة له، هو حماية أرواح الجنود.
رقم : 1050687
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