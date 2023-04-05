الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 5 نيسان 2023 ساعة 18:29

كنعاني: إيران طالما أكدت على إرساء الأمن والاستقرار في اليمن

كنعاني: إيران طالما أكدت على إرساء الأمن والاستقرار في اليمن
وكتب ناصر كنعاني، في تغريدة له: إن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن دعا إيران إلى دعم عملية السلام في اليمن للمساعدة في وضع حد للحرب هناك حسب ما أوردته بعض وكالات الأنباء.

وأضاف: "من دواعي السرور أن يتحدث المبعوث الأميركي عن عملية السلام في اليمن وهي عملية طالما تؤكد عليها الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ الأيام الأولى من الحرب في اليمن وتعمل على تحقيقها."

تجدر الإشارة إلى أن الجمهورية الإسلامية إلإيرانية دعت منذ بدء العدوان العسكري على اليمن من قبل بعض دول المنطقة إلى وقف اطلاق النار وإحلال السلام في اليمن وقدمت مبادرات دبلوماسية لتحقيق ذلك منها مبادرة مؤلفة من أربعة بنود لإرساء الأمن والسلام في اليمن.
رقم : 1050690
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ظلال الخوف یخیم على حياة بولتون بعد استشهاد اللواء سليماني
ظلال الخوف یخیم على حياة بولتون بعد استشهاد اللواء سليماني
في يوم القدس العالمي الضفةُ درعُ القدس..
في يوم القدس العالمي الضفةُ درعُ القدس..
5 نيسان 2023
يوم القدس العالمي..طلقة وعي في حياة الأمة
يوم القدس العالمي..طلقة وعي في حياة الأمة
5 نيسان 2023
رمضان شريف: سنحيي يوم القدس بشعار "فلسطين مركز وحدة العالم الإسلامي"
رمضان شريف: سنحيي يوم القدس بشعار "فلسطين مركز وحدة العالم الإسلامي"
5 نيسان 2023
شعارًا موحّدًا لاحياء یوم القدس العالمي هذا العام (2023) تحت عنوان "الضّفةُ دِرْعُ القُدْس".
الهيئة الدولية لاحياء يوم القدس في فلسطين المحتلة تطلق شعارًا موحّدًا للعام 2023
5 نيسان 2023
قائد الثورة: يجب التركيز على أهمية شعار
قائد الثورة: يجب التركيز على أهمية شعار 'كبح التضخم ونمو الانتاج'
4 نيسان 2023
ما هي أهداف إسرائيل من المشروع الإبراهيمي؟
ما هي أهداف إسرائيل من المشروع الإبراهيمي؟
4 نيسان 2023
قائد الثورة يستقبل اليوم جمعا من مسؤولي ومدراء الدولة
قائد الثورة يستقبل اليوم جمعا من مسؤولي ومدراء الدولة
4 نيسان 2023
رسالة مسيرات
رسالة مسيرات 'يوم القدس العالمي' هذا العام ستكون رفض معاهدة 'آبراهام'
28 آذار 2023
تردي الوضع الاقتصادي في اليمن نتيجة السياسات المتعمدة لتحالف العدوان السعودي
تردي الوضع الاقتصادي في اليمن نتيجة السياسات المتعمدة لتحالف العدوان السعودي
4 نيسان 2023
إسرائيل وصدمة التقارب في المنطقة.. هل نشهد شرق أوسط جديد؟
إسرائيل وصدمة التقارب في المنطقة.. هل نشهد شرق أوسط جديد؟
4 نيسان 2023
تحرك عالمي لإنهاء هيمنة الدولار الأمريكي
تحرك عالمي لإنهاء هيمنة الدولار الأمريكي
4 نيسان 2023
التضامن الفلسطيني في "يوم الأرض"
التضامن الفلسطيني في "يوم الأرض"
4 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
في يوم القدس العالمي الضفةُ درعُ القدس..
يوم القدس العالمي..طلقة وعي في حياة الأمة
شعارًا موحّدًا لاحياء یوم القدس العالمي هذا العام (2023) تحت عنوان "الضّفةُ دِرْعُ القُدْس".
ما هي أهداف إسرائيل من المشروع الإبراهيمي؟