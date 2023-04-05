الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 5 نيسان 2023 ساعة 18:36

سورية: مواقف الاتحاد الأوروبي تبرز مجددا الازدواجية الفاضحة بالمعايير التي ينتهجها

سورية: مواقف الاتحاد الأوروبي تبرز مجددا الازدواجية الفاضحة بالمعايير التي ينتهجها
وأضاف البيان:"ان سوريا تعبر عن دهشتها لاتفاق المجلس الاوروبي والبرلمان الاوروبي على اعتماد ما سمي أداة مكافحة الاكراه فى مجال التجارة فالاتحاد الاوروبي يعاقب دولا يزعم أنها تفرض تدابير قسرية على دول أخرى فى حين أنه هو ذاته يفرض تدابير قسرية لاشرعية على عدد من الدول النامية ومن بينها سوريا الامر الذى تسبب بمعاناة ملايين المدنيين وعرقلة جهود الدول المستهدفة لتلبية احتياجات شعوبها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والرفاه والازدهار".

واشارت الوزارة : "ان هذا الموقف يبرز مجددا وبشكل لا لبس فيه الازدواجية الفاضحة فى المعايير التى ينتهجها الاتحاد الاوروبي".

وطالبت الوزارة الاتحاد الاوروبي ب"اعتماد سياسة أكثر اتزانا وانسجاما مع مبادىء القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة وصكوك حقوق الانسان والرفع الفورى والكامل وغير المشروط للتدابير القسرية أحادية الجانب اللاشرعية ووقف سياسات العقاب الجماعي في حق شعوب الدول المستهدفة".
رقم : 1050695
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ظلال الخوف یخیم على حياة بولتون بعد استشهاد اللواء سليماني
ظلال الخوف یخیم على حياة بولتون بعد استشهاد اللواء سليماني
في يوم القدس العالمي الضفةُ درعُ القدس..
في يوم القدس العالمي الضفةُ درعُ القدس..
5 نيسان 2023
يوم القدس العالمي..طلقة وعي في حياة الأمة
يوم القدس العالمي..طلقة وعي في حياة الأمة
5 نيسان 2023
رمضان شريف: سنحيي يوم القدس بشعار "فلسطين مركز وحدة العالم الإسلامي"
رمضان شريف: سنحيي يوم القدس بشعار "فلسطين مركز وحدة العالم الإسلامي"
5 نيسان 2023
شعارًا موحّدًا لاحياء یوم القدس العالمي هذا العام (2023) تحت عنوان "الضّفةُ دِرْعُ القُدْس".
الهيئة الدولية لاحياء يوم القدس في فلسطين المحتلة تطلق شعارًا موحّدًا للعام 2023
5 نيسان 2023
قائد الثورة: يجب التركيز على أهمية شعار
قائد الثورة: يجب التركيز على أهمية شعار 'كبح التضخم ونمو الانتاج'
4 نيسان 2023
ما هي أهداف إسرائيل من المشروع الإبراهيمي؟
ما هي أهداف إسرائيل من المشروع الإبراهيمي؟
4 نيسان 2023
قائد الثورة يستقبل اليوم جمعا من مسؤولي ومدراء الدولة
قائد الثورة يستقبل اليوم جمعا من مسؤولي ومدراء الدولة
4 نيسان 2023
رسالة مسيرات
رسالة مسيرات 'يوم القدس العالمي' هذا العام ستكون رفض معاهدة 'آبراهام'
28 آذار 2023
تردي الوضع الاقتصادي في اليمن نتيجة السياسات المتعمدة لتحالف العدوان السعودي
تردي الوضع الاقتصادي في اليمن نتيجة السياسات المتعمدة لتحالف العدوان السعودي
4 نيسان 2023
إسرائيل وصدمة التقارب في المنطقة.. هل نشهد شرق أوسط جديد؟
إسرائيل وصدمة التقارب في المنطقة.. هل نشهد شرق أوسط جديد؟
4 نيسان 2023
تحرك عالمي لإنهاء هيمنة الدولار الأمريكي
تحرك عالمي لإنهاء هيمنة الدولار الأمريكي
4 نيسان 2023
التضامن الفلسطيني في "يوم الأرض"
التضامن الفلسطيني في "يوم الأرض"
4 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
في يوم القدس العالمي الضفةُ درعُ القدس..
يوم القدس العالمي..طلقة وعي في حياة الأمة
شعارًا موحّدًا لاحياء یوم القدس العالمي هذا العام (2023) تحت عنوان "الضّفةُ دِرْعُ القُدْس".
ما هي أهداف إسرائيل من المشروع الإبراهيمي؟