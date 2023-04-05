10 أقمار اصطناعية وشحنات فضائية إيرانية جاهزة للاختبار والإطلاق

وأشار زارع بور في تصريح صحفي اليوم الأربعاء على هامش اجتماع الحكومة، إلى إنجاز المرحلة التجريبية للربط بين منصات التواصل الاجتماعي الداخلية قبل حلول العام الجديد (بدأ في 21 آذار/مارس 2023) وقال: مع تحديث منصات "بله" و"إيتا" و"آيكب"، سترتبط هذه المنصات معا حتى يتمكن مستخدموها من إرسال الرسائل بسهولة بين بعضها بعضا.



وأضاف: في العام الجاري وبناء على موافقة المجلس الأعلى للفضاء لدينا خطة مفصلة لتطوير صناعة الفضاء، والآن لدينا 10 أقمار اصطناعية وشحنات فضائية جاهزة للاختبار والإطلاق، وكذلك عدة أقمار اصطناعية قيد التصميم والتصنيع.



وأعرب عن أمله في أن يكون هذا العام عاما مثمرا في مجال صناعة الفضاء، وقال: إن هدف وزارة الاتصالات كخطوة أولى هو تقديم الخدمات والإمكانيات الموجودة في مجال الفضاء في جمهورية إيران الإسلامية إلى دول الجوار والدول الإسلامية.



وأكد وزير الاتصالات: إن الهدف حتى نهاية مهمة الحكومة الحالية (في 2025) بإذن الله تعالى هو تسويق خدمات صنع وإطلاق الأقمار الاصطناعية في مدار "ليو" ووضعها تحت تصرف الدول الأخرى.