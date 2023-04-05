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الأربعاء 5 نيسان 2023 ساعة 18:47

فعالية بمديرية شعوب بذكرى استشهاد الإمام علي ويوم القدس العالمي

فعالية بمديرية شعوب بذكرى استشهاد الإمام علي ويوم القدس العالمي
وفي الفعالية ألقيت كلمات من قبل مدراء المديرية أحمد الصماط وشعبة المناهج بمكتب التربية بالأمانة عبدالله المآخذي، والمنطقة التعليمية بشعوب عبدالرحمن الفصيح، أكدت في مجملها على مكانة ومآثر الامام علي ومواقفه العظيمة في خدمة الإسلام ونصرة الحق والمستضعفين.

وتطرقت إلى الفضائل والمآثر الخالدة للإمام علي -كرم الله وجهه، ومناقبه وبطولاته وتضحياته في سبيل الله والدفاع عن الإسلام والمسلمين، وتجسيد قيم العدالة والإنسانية.

وأكدت الكلمات، أن إحياء يوم القدس العالمي يمثل رسالة للعالم والشعوب الإسلامية بأن فلسطين هي قضية الأمة المركزية، وللتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن دولته وعاصمتها القدس الشريف.

وحثت، على استلهام دروس العزة وقيم الفداء والتضحية من حياة العظماء أمثال الإمام علي، لتجاوز ما تواجهه الأمة من مخاطر ومؤامرات.

تخلل الفعالية، بحضور أمين المجلس المحلي محمد الحضرمي ونائبي مدير المنطقة التعليمية يحيى المرتضى ومحمد الشجاع ومدراء المدارس الحكومية والأهلية، وعدد من الشخصيات والعقال، قصائد وفقرات معبرة.
مصدر : وكالات
رقم : 1050699
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