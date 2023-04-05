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الأربعاء 5 نيسان 2023 ساعة 19:46

20% زيادة في حجم التبادل التجاري بين إيران وكازاخستان

20% زيادة في حجم التبادل التجاري بين إيران وكازاخستان
جاء ذلك في تصريح للقنصل العام الإيراني عند لقائه المدير العام الجديد لغرفة المآتي التجارية "آفوز تايمبتوف" لافتا إلى تأثير الزيارات المتبادلة الإيجابي بين رئيسي البلدين في النهوض بمستوى التعامل الثنائي.

وأضاف: يجب علينا بذل الجهود من أجل تحقيق نقلة في مجال التبادل التجاري بين إيران وكازاخستان، وصولا إلى مستوى الـ3 مليار دولار الذي اتفق عليه رئيسا جمهورية البلدين.

كما نوه بانعقاد اجتماعين للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين البلدين في غضون أقل من عام واحد باستضافة طهران وآستانا.

وبحسب هذا الدبلوماسي الإيراني، سجل حجم التبادل التجاري بين إيران ومدينة آلماتي الكازاخستانية فقط، ضعفين زيادة وقد بلغ في الوقت الحاضر 155 مليون دولار.

ونوه فغاني إلى تنظيم معرض للسلع الإيرانية في آلماتي بمشاركة 68 شركة تجارية التي مثلت الجمهورية الإسلامية بمختلف المجالات التجارية والصناعية إلى جانب معرض كازاخستان الاختصاصي، وفي المقابل استضافة شركات كازاخستانية لدى المعارض العديدة داخل إيران، وبما يسهم في مزيد من التعرف على طاقات الجانبين.

ودعا القنصل العام الإيراني، رئيس غرفة التجارة في ألماتي إلى زيارة إيران على رأس وفد تجاري للمشاركة في معرض إكسبو 2023 المزمع خلال الشهر المقبل والخاص بالمجالات الزراعية والغذائية والثروة الحيوانية وصناعة الجلود والألبسة والسياحة والتعدين.

إلى ذلك أكد "تايمبتوف" على أن إيران وكازاخستان بلدان ستراتيجيان يكملان بعضهما الآخر وبإمكان بلاده أن تصل عبر الطريق السككي، مرورا بجمهوريتي تركمانسان وإيران، إلى منطقة الخليج الفارسي.

بدوره أكد المدير العام الجديد لغرفة التجارة بمدينة آلماتي على إرادة بلاده في بلوغ حجم الثلاثة مليارات دولار عبر التبادل التجاري مع إيران سنويا.
رقم : 1050706
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