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الأربعاء 5 نيسان 2023 ساعة 22:14

الشيخ عكرمة صبري يدعو لنصرة الأقصى ودعوات للحشد في فجر المرابطين الجمعة

الشيخ عكرمة صبري يدعو لنصرة الأقصى ودعوات للحشد في فجر المرابطين الجمعة
وقال صبري في تصريح صحفي إنَّ الدعم الإعلامي للمسجد الأقصى هو فرض عين على كل مسلم يستطيع استخدام وسائل الإعلام.

وأضاف أنه يتوجّب على العلماء والدعاة والإعلاميين وكلّ مسلم في أنحاء العالم يستطيع استخدام وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أن يعمل على نصرة الأقصى المبارك.

ويعتزم المستوطنون، مساء اليوم الأربعاء، التجمع عند المسجد الأقصى، بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

في السياق دعت حملة “الفجر العظيم”، للمشاركة الحاشدة في صلاة الفجر العظيم يوم الجمعة المقبل في مساجد الضفة نصرة للقدس والمسجد الأقصى المبارك في وجه الاحتلال.

وأكدت الحملة على ضرورة الحشد والمشاركة وتلبية نداء “فجر المرابطين”، نصرة للمسجد الأقصى وردًّا على اعتداءات الاحتلال على المعتكفين وقمعهم بالمصلى القبلي، وتدنيس المستوطنين للمسجد ومحاولتهم ذبح القرابين في عيد الفصح.

ميدانياً أشعل الشباب الثائر بعد ظهر اليوم الأربعاء إطارات السيارات في المناطق المحاذية للسياج الأمني شرقي قطاع غزة، في إطار احتجاجاتهم على انتهاكات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك واقتحامه من قبل قواته والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه.

وتجمع المئات من الشبان في أكثر من نقطة على طول المناطق الشرقية للقطاع، وأشعلوا الإطارات وهم يرفعون علم فلسطين ويرددون هتافات منددة بجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وفي القدس والمسجد الأقصى، وأخرى تدعو لتصعيد المقاومة في وجه عدوان الاحتلال.
رقم : 1050732
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