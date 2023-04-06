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الخميس 6 نيسان 2023 ساعة 06:57

مستوطن يطلق النار على فتى فلسطيني في القدس المحتلة

مستوطن يطلق النار على فتى فلسطيني في القدس المحتلة
وفي بيان لها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن مسعفيها نقلوا الطفل خضر غراب (15 عاماً) إلى المستشفى، بعدما أطلق مستوطن الرصاص الحي عليه في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وأصابه بجروح في يده.

ومساء يوم الأربعاء، اقتحمت القوات الصهيونية المسجد الأقصى، وأطلقت قنابل الغاز والصوت لإخلائه من المتواجدين فيه.

وذكرت قناة "فلسطين اليوم" أن "قوات الاحتلال اقتحمت المسجد القبلي"، لافتة إلى أن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي بشكل عشوائي تجاه المعتكفين بالأقصى".

وأكدت القنات "وقوع إصابات في صفوف المعتكفين جراء قمع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى".
رقم : 1050795
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