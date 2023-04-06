قائد الثورة: الغربيون مغول العصر وهم اعداء حقوق الانسان اساسا

جاء ذلك في كلمة لسماحة قائد الثورة مساء الاربعاء خلال استقباله عشية ذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى (ع)، مجموعة من اساتذة اللغة والادب الفارسي والشعراء المخضرمين والشباب.



وفي هذا اللقاء، أعرب آية الله خامنئي عن ارتياحه لتوسع عالم الشعر في البلاد ، ووصف الشعر بأنه اداة مؤثرة ودائمة ، واشار إلى عالمية الشعر وأهميته التي لا يمكن تعويضها في فترات تاريخ العالم الإسلامي ، وقال: إن من السمات المميزة للشعر الفارسي إنتاج الموارد المعرفية والمعنوية التي تبلورت في قمم الشعر الفارسي والقصائد الحكيمة والمعرفية لشعراء بارزين مثل فردوسي ونظامي ومولوي وسعدي وحافظ.



وأشار قائد الثورة إلى الحفاظ على رصيد وجوهر الشعر الفارسي حتى في أصعب الظروف في تاريخ إيران ، مثل فترة الهجوم والغزو المغولي وقال: بطبيعة الحال فان مغول العصر اي الغربيين لديهم مظهر وغزو مختلف، فبالإضافة إلى التاريخ الأسود لجرائمهم في فترة الاستعمار، قاموا في عصرنا ، بتجهيز كلب مسعور مثل صدام بجميع أنواع الأسلحة ، وخاصة الأسلحة الكيماوية ، لمهاجمة إيران، أو بعد ذلك من خلال العقوبات.



واعتبر الحظر الدوائي ومنع وصول اللقاحات بذرائع مختلفة كأمثلة أخرى على الهجمات الغربية ضد إيران وقال: إذا استطاعوا فعل شيء لحرمان إيران الإسلامية وشعبها من المواد الغذائية ، فلن يترددوا في ذلك.



واعتبر آية الله خامنئي أن جزءًا آخر من الغزو المتنوع من قبل المعادين لإيران هو الغزو الإعلامي واستخدامهم آلاف وسائل الإعلام للترويج للأكاذيب والشائعات والانحرافات ، وأضاف: إن هدف العدو من هذا الغزو هو حرمان القوى الفكرية والمعرفية وإضعاف روح الاستقلال والصمود وطني والوحدة والعمل الإسلامي.



وأشار إلى محاولة إضعاف تدين المرأة كأحدى النقاط الأخرى للهجوم على إيران ، واشار إلى دور المرأة الفعال في انتصار الثورة الإسلامية والمراحل التي تلتها، ونوه إلى أن الغربيين لا يشفقون على المراة الايرانية واحترام حقوقها، لكن لديهم ضغينة ضدها ويقدمون أنفسهم زوراً على أنهم مناصرو حرية وحقوق المرأة.



وشدد قائد الثورة على أن المطالبة بحقوق الإنسان لا تخص الغربيين ، واعتبر أن الغربيين أساسًا هم أعداء حقوق الإنسان وقد شهد الجميع حقوق الإنسان التي يدعون بها في داعش وإحراق الناس وإغراقهم أحياء أو دعمهم المنافقين (زمرة خلق الارهابية) وصدام أو في الجرائم بحق غزة وفلسطين.



ووصف دعم الغرب لاغتيال وقتل الشبان المتدينين في شوارع طهران مثالا آخر على الادعاء الكاذب بدعم حقوق الإنسان ، وأضاف: أن أنقى شبابنا مثل آرمان علي وردي وروح الله عجميان قُتلوا بالتعذيب والتحريض والتدريب من قبل وسائل الإعلام الغربية.



وأكد آية الله خامنئي على ضرورة معرفة العدو وأهدافه وأساليبه وأهدافه وقال: إن معرفة أبعاد حرب العدو الناعمة أمر ضروري للجميع ، لكنه ضروري للغاية للناشطين الثقافيين والفنيين حتى لا يصبحوا هم انفسهم سلبيين وان ينبهوا الاخرين ايضا على هجوم العدو.



واعرب عن ارتياحه لوجود العديد من الشعراء الطيبين والمؤمنين والثوريين في البلاد ، وقال: إن روح الشاعر مرهفة وعاطفية ، ولكن عند مواجهة القضايا ، لا ينبغي للمرء أن يتصرف عاطفيا ، بل عليه اداء واجبه باستخدام الفن بالفكر والمعرفة الصحيحة للمشهد.



وفي هذا اللقاء ، تلا عشرات الشعراء الشباب والمخضرمين قصائدهم بحضور قائد الثورة الإسلامية.



وفي بداية اللقاء ، اقيمت صلاتا المغرب والعشاء بامامة قائد الثورة.