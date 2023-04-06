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الخميس 6 نيسان 2023 ساعة 08:33

الحراك الجنوبي يدين الإعتداءات الصهيونية على الأقصى

الحراك الجنوبي يدين الإعتداءات الصهيونية على الأقصى
وفي بيان له مساء أمس الأربعاء، استنكر مكون الحراك الجنوبي، منع قوى الاحتلال الصهيوني من دخول الآلاف لباحة الأقصى الشريف وكذا منع مرور سيارات الإسعاف لإجلاء المصابين.

واعتبر هذه الجريمة، وما رافقها من اقتحام مستوطنين صهاينة متطرفين لباحات المسجد الأقصى تحت حراسة من قوات العدو، عملاً استفزازياً خطيراً يعكس مدى تطرف وهمجية العدو الصهيوني الغاصب وحالة الإفلات من العقاب التي يشعر بها في ظل غياب ردود فعل دولية صارمة ضد الاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني والأمة ومقدساتها الإسلامية.

وأهاب البيان بالشعوب العربية التحرك رفضاً للجرائم الصهيونية المتكررة ودعماً للشعب الفلسطيني المرابط وحفاظا على قيم المروءة والتضامن بين شعوب وأبناء الأمة الإسلامية وحماية مقدساتها.
رقم : 1050812
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