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الخميس 6 نيسان 2023 ساعة 10:48

وقفات غاضبة دعما للقدس والأقصى في مخيمات اللجوء بلبنان

وقفات غاضبة دعما للقدس والأقصى في مخيمات اللجوء بلبنان
ففي مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا جنوب لبنان أقيمت وقفة تضامنية مع المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى أمام مسجد خالد بن الوليد.

وأكد المسؤول السياسي لحركة حماس في مخيم عين الحلوة، في كلمة له، أهمية مسرى رسول الله في عقيدة المسلمين. فيما قال الشيخ زاهر صياح، إنّ التخلي عن الأقصى بمثابة التخلي عن العقيدة.

وأقيمت كذلك وقفات تضامنية مشابهة في مسجد الهبة ومسجد الأحمد في منطقة سيروب في صيدا وساحة الأقصى في منطقة وادي الزينة في منطقة صيدا، وشددت الكلمات أن قضية القدس هي قضية كل الأمة وقضية العرب والمسلمين.

وفي مخيم المية في مدينة صيدا جنوب لبنان، أقيمت وقفة تضامنية حاشدة عبر فيها المعتصمون عن دعمهم ونصرتهم لأهالي القدس والداخل المحتل في مواجهة اعتداءات الاحتلال.

وأقيمت وقفة تضامنية داعمة للأقصى في مخيم برج البراجنة في العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي الشمال أقيمت وقفات تضامنية في مخيمي نهر البارد والبداوي دعماً للقدس والأقصى وطالبت الكلمات على ضرورة توحيد الجهود ورص الصفوف وتبني خيار المقاومة حلاً وحيداً لوقف الاعتداءات والجرائم الصهيونية المتكررة.

وفي منطقة صور جنوب لبنان أقيمت وقفات تضامنية في مخيم الرشيدية والبص والبرج الشمالي وتجمع كفر بدا في صور، عبر المشاركون فيها عن دعمهم ونصرتهم لأهالي القدس والداخل المحتل في مواجهة اعتداءات الاحتلال، ونددوا باقتحامات الاحتلال المتكررة للمسجد الأقصى.

وفي مخيم الجليل للاجئين الفلسطينيين في بعلبك، نفذ اللاجئون وقفة أمام مسجد بلال بن رباح، ورفعوا الأعلام الوطنية الفلسطينية، نصرةً ودعماً للمعتكفين داخل المسجد الأقصى.
مصدر : وكالات
رقم : 1050820
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