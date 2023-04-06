استمرار ردود الأفعال الغاضبة على اقتحامات الصهاينة للأقصى المبارك

جاء ذلك بعد فرض قيود مشددة على المصلين والتنكيل بالمعتكفين واخراجهم بالقوة لليوم الثاني.



وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت عند الساعة السابعة صباحاً المسجد الأقصى معززة بعناصر من الوحدات الخاصة، وانتشرت في ساحاته بدعوى تأمين اقتحامات المستوطنين للأقصى، فيما قامت قوات الاحتلال بإبعاد المرابطين من محيط المصلى القبلي.



وفي هذا الصدد دان حزب الله في بيان له اليوم الخميس “بشدة قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي باقتحام باحات المسجد الأقصى واعتداءاتها على المصلين والمعتكفين وتعرضها بالضرب للنساء والرجال منتهكة حرمة بيت الله وقبلة المسلمين الاولى وقيامها باعتقال مئات المصلين، مخلية الساحة امام المستوطنين لدخول باحات المسجد وتدنيسها”.



وقال حزب الله إن “ما أقدمت عليه قوات الاحتلال هو انتهاك صارخ لحرمة المؤمنين وبيت المقدس يمس كل المسلمين والمسيحيين والاحرار في العالم وينتهك كل القيم الدينية والاخلاقية والانسانية، ويستدعي اوسع حملة استنكار وادانة من كل الشرفاء والاحرار في العالم”، وتابع “كما انه رسالة صارخة لدعاة التطبيع من دول وحكومات عن الصورة الحقيقية لهذا العدو وارهابه واجرامه”.



وفيما أعلن حزب الله “تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة”، أكد “وقوفه الى جانبهم في كل الخطوات التي يتخذونها لحماية المصلين والمسجد الاقصى وردع العدو عن مواصلة اعتداءاته”.



من جانبها أدانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، أمس الأربعاء، اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنين للمسجد الأقصى، بالقدس المحتلة.



واعتبرت الجبهة المغربية، في بيانٍ لها، أنّ "هذا الاقتحام وما رافقه من قمع وبطش وتنكيل بمصلين سلميين جريمة ضد الإنسانية، توجب الإدانة من قبل المجتمع الدولي والمتابعة القضائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية".



وعبرت الجبهة المغربية عن "تضامنها المبدئي والمطلق واللامشروط مع الشعب الفلسطيني ومع كل قواه المقاومة ومع المرابطات والمرابطين في الأقصى".



وطالبت الجبهة المغربية "بالإلغاء الفوري لاتفاقية التطبيع التي وقعها النظام المغربي مع الكيان الصهيوني، وكل ما تولد عنها من اتفاقيات ومعاهدات" داعيةً إلى "إغلاق مكتب الاتصال الصهيوني وطرد العاملين به من الصهاينة وقطع كل أشكال العلاقات مع هذا الكيان الإرهابي العنصري.".



وأكّدت الجبهة المغربية على "انخراطها المبدئي في كل المعارك والخطوات النضالية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني والمناهضة للتطبيع"، محملةً "المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية كل الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، داعيةً إياهم "لتحمل مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية والتاريخية لحماية الشعب الفلسطيني".



ووجهت الجبهة المغربية "دعوتها فروعها وكافة الهيئة المكونة لها وعموم المناضلين والمناضلات، عبر ربوع الوطن، للتعبئة واليقظة وخوض كافة الأشكال النضالية دعما لفلسطين ومناهضة للتطبيع.



وفي ختام بيانها، دعت الجبهة المغربية لتنظيم وقفة مركزية احتجاجية غدا الجمعة 7 أبريل 2023 أمام مبنى البرلمان بالرباط على الساعة التاسعة والنصف ليلاً.



بدورها أدانت أحزاب اللقاء المشترك بأشد العبارات إقدام كيان الإحتلال على اقتحام الأقصى وتدنيس حرمته واعتدائه على المعتكفين والمصلين فيه واعتقاله لأكثر من 500 فلسطيني.



وأشارت أحزاب المشترك في بيان، إلى أن هذه العربدة الصهيونية والاستفزاز المتزايد في شهر الإحسان والجهاد تتطلب من الأمة العربية والإسلامية توحيد الجهود والإمكانات لردع العدو ومساندة أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة.



وأكد البيان أن على كيان العدو الأخذ بعين الاعتبار المعادلة التاريخية التي أعلنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن التهديد على القدس يعني حربا إقليمية، وتأكيد قائد حركة أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي أن اليمن جزء من هذه المعادلة، وأن “الوعد الإلهي في سورة الإسراء سيتحقق بنهاية ما هم فيه الاسرائيليون من علو واستكبار".