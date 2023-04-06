الصفحة الرئيسية
0
الخميس 6 نيسان 2023 ساعة 12:42

وقفة أمام القنصلية الصهيونية بإسطنبول تنديدًا باقتحام الأقصى

وقفة أمام القنصلية الصهيونية بإسطنبول تنديدًا باقتحام الأقصى
وتجمع المشاركون مساء الأربعاء في الوقفة أمام مبنى القنصلية العامة الصهيونية بإسطنبول، وسط تكبيرات وشعارات تحيي الفصائل والشعب الفلسطيني وتندد بالاحتلال.

وفي كلمة له خلال الوقفة، قال رئيس فرع جمعية شباب الأناضول بإسطنبول، محمد يار أوغلو، إن المسجد الأقصى يتعرض للمضايقة والإهانة عبر حملات الاقتحام والمداهمة.

وأضاف أن اقتحام اليهود المتطرفين للمسجد الأقصى دفع المسلمين الشرفاء إلى الاعتصام بداخله دفاعا عن حرمة المسجد.

وأشار إلى أن الصهاينة المحتلين، المجردين من كافة المفاهيم الإنسانية، ألقوا القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المعتكفين داخل المسجد بمن فيهم النساء والأطفال، ودنسوا حرمة المسجد بأقدامهم القذرة.

ومساء الأربعاء، اقتحمت شرطة الاحتلال لليلة الثانية على التوالي، المصلى القبلي بالمسجد الأقصى، واعتدت على المعتكفين داخله.

واقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، في أول أيام ما يسمى “عيد الفصح”.
رقم : 1050850
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
نظرة الكيان المحتل إلى يوم القدس
نظرة الكيان المحتل إلى يوم القدس
يوم القدس العالمي..يوم وعي الامة في التاريخ الحديث
يوم القدس العالمي..يوم وعي الامة في التاريخ الحديث
6 نيسان 2023
يوم القدس العالمي يوم الشموخ والانتصار
يوم القدس العالمي يوم الشموخ والانتصار
6 نيسان 2023
يوم القدس العالمي رافعة نهوض ودعم لنضال الشعب الفلسطيني
يوم القدس العالمي رافعة نهوض ودعم لنضال الشعب الفلسطيني
6 نيسان 2023
دلالات وابعاد يوم القدس العالمي
دلالات وابعاد يوم القدس العالمي
6 نيسان 2023
قائد الثورة: الغربيون مغول العصر وهم اعداء حقوق الانسان اساسا
قائد الثورة: الغربيون مغول العصر وهم اعداء حقوق الانسان اساسا
6 نيسان 2023
التوافق العربي ينهي مغامرة تل أبيب في سوريا
التوافق العربي ينهي مغامرة تل أبيب في سوريا
6 نيسان 2023
تخفيض انتاج النفط من دول أوبك بلس قرار اقتصادي بخلفية سياسية
تخفيض انتاج النفط من دول أوبك بلس قرار اقتصادي بخلفية سياسية
6 نيسان 2023
غياب سفراء الإمارات والأردن والبحرين عن المأدبة الرمضانية الصهيونية
غياب سفراء الإمارات والأردن والبحرين عن المأدبة الرمضانية الصهيونية
6 نيسان 2023
اليوم...مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة الانتهاكات الصهيونية
اليوم...مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة الانتهاكات الصهيونية
6 نيسان 2023
ظلال الخوف یخیم على حياة بولتون بعد استشهاد اللواء سليماني
ظلال الخوف یخیم على حياة بولتون بعد استشهاد اللواء سليماني
5 نيسان 2023
في يوم القدس العالمي الضفةُ درعُ القدس..
في يوم القدس العالمي الضفةُ درعُ القدس..
5 نيسان 2023
يوم القدس العالمي..طلقة وعي في حياة الأمة
يوم القدس العالمي..طلقة وعي في حياة الأمة
5 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نظرة الكيان المحتل إلى يوم القدس
يوم القدس العالمي..يوم وعي الامة في التاريخ الحديث
يوم القدس العالمي يوم الشموخ والانتصار
يوم القدس العالمي رافعة نهوض ودعم لنضال الشعب الفلسطيني