وقفة أمام القنصلية الصهيونية بإسطنبول تنديدًا باقتحام الأقصى

وتجمع المشاركون مساء الأربعاء في الوقفة أمام مبنى القنصلية العامة الصهيونية بإسطنبول، وسط تكبيرات وشعارات تحيي الفصائل والشعب الفلسطيني وتندد بالاحتلال.



وفي كلمة له خلال الوقفة، قال رئيس فرع جمعية شباب الأناضول بإسطنبول، محمد يار أوغلو، إن المسجد الأقصى يتعرض للمضايقة والإهانة عبر حملات الاقتحام والمداهمة.



وأضاف أن اقتحام اليهود المتطرفين للمسجد الأقصى دفع المسلمين الشرفاء إلى الاعتصام بداخله دفاعا عن حرمة المسجد.



وأشار إلى أن الصهاينة المحتلين، المجردين من كافة المفاهيم الإنسانية، ألقوا القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المعتكفين داخل المسجد بمن فيهم النساء والأطفال، ودنسوا حرمة المسجد بأقدامهم القذرة.



ومساء الأربعاء، اقتحمت شرطة الاحتلال لليلة الثانية على التوالي، المصلى القبلي بالمسجد الأقصى، واعتدت على المعتكفين داخله.



واقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، في أول أيام ما يسمى “عيد الفصح”.