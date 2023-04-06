إستقالة الحكومة الفنلندية بقيادة سانا مارين

جاء ذلك وفق ما نقلته قناة Yle من بث مباشر، حيث استقالت حكومة مارين عقب خسارة حزبها في الانتخابات النيابية، على أن تستمر في أداء المهام الفنية للحكومة المؤقتة حتى يتم تعيين الحكومة الجديدة.



وسوف يبدأ تشكيل الحكومة الجديدة الأسبوع المقبل بقيادة حزب الائتلاف الوطني المحافظ المعارض الذي فاز في الانتخابات.



وقد أجريت انتخابات البرلمان الفنلندي 2 أبريل، وجاء حزب مارين الديمقراطي الاجتماعي في المرتبة الثالثة بنسبة 19.9% من الأصوات و43 مقعدا في البرلمان، فيما فاز حزب الائتلاف الوطني بنسبة 20.8% من أصوات الناخبين، وسيبدأ البرلمان الجديد عمله في 11 أبريل الجاري.



وقالت مارين في مؤتمر صحفي إنها تعتزم ترك منصب زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بحلول الخريف المقبل، عندما يتم اختيار قيادة جديدة للحزب، وأكدت على بقائها عضوا في البرلمان الفنلندي.