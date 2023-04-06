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الخميس 6 نيسان 2023 ساعة 12:51

استخدام "غير مصرح به" لمجمع كيسونغ يرفع منسوب التوتر بين الكوريتين

استخدام "غير مصرح به" لمجمع كيسونغ يرفع منسوب التوتر بين الكوريتين
يأتي ذلك، عقب نشر صحيفة "رودونغ سينمون"، الصحيفة الرئيسية في كوريا الشمالية، صورا لحافلات كورية جنوبية تسير في بيونغ يانغ يوم الأربعاء، كانت هذه الحافلات تستخدم في مجمع كيسونغ الصناعي لنقل العمال الكوريين الشماليين قبل إغلاق المجمع في عام 2016.

وقالت وزارة الوحدة إنها حاولت إرسال إشعار إلى كوريا الشمالية لحثها على وقف الاستخدام غير المصرح به لمجمع كيسونغ في وقت سابق من اليوم، لكن كوريا الشمالية لم تستجب حتى الآن.

وصرح مسؤول في الوزارة للصحفيين طلب عدم الكشف عن هويته بأن "تشغيل المصانع في المجمع دون ترخيص يشكل انتهاكا واضحا لحق رجال الأعمال الكوريين الجنوبيين في الملكية والاتفاقية ذات الصلة بين الكوريتين".

وقال المسؤول دون الخوض في تفاصيل "على الشمال أن يتوقف على الفور. إذا لم يرد الشمال على دعوتنا، ستتخذ الحكومة الخطوات اللازمة على أساس أن الشمال يعترف باستخدامه غير المصرح به للمجمع".

وكانت كوريا الجنوبية أغلقت المجمع الصناعي في مدينة كيسونغ الحدودية الكورية الشمالية في فبراير 2016 ردا على تجارب كوريا الشمالية لأسلحة نووية وصواريخ بعيدة المدى.

تصنيف :
أسيا و الباسفيك العالم
رقم : 1050854
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