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الخميس 6 نيسان 2023 ساعة 14:15

عبداللهيان: أجريت محادثات ايجابية مع وزير الخارجية السعودي

عبداللهيان: أجريت محادثات ايجابية مع وزير الخارجية السعودي
وكتب الوزير امير عبداللهيان في صفحته على تويتر "لقد كان لي لقاء ومحادثات ايجابية اليوم مع زميلي فيصل بن فرحان في بكين".

وتابع الوزير امير عبداللهيان " ان بدء العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين طهران والرياض واستئناف مناسك العمرة، والتعاون الاقتصادي والتجاري، واعادة فتح السفارات والقنصليات ، وكذلك التأكيد على الاستقرار والامن المستدام والتنمية الاقليمية، هي قضايا تم الاتفاق عليها وعلى جدول الاعمال المشترك ".

هذا وقد وقع وزيرا الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان في ختام مباحثاتهما بالعاصمة الصينية بكين اليوم الخميس على بيان مشترك .

وسبق اللقاء اتصالات بين عبداللهيان ونظيره السعودي تضمنت الخطوات المقبلة لتنفيذ اتفاق بكين واجراءات تفعيل الاتفاقيات السابقة بين طهران والرياض.

وكانت السعودية وإيران اتفقتا، برعاية صينية، على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 7 سنوات. وأعلن البلدان والصين في بيان مشترك في 10 مارس (آذار) الماضي، أن الاتفاق سينفذ خلال 60 يوماً.
رقم : 1050868
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