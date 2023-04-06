الصين تعلن: الجيش في حالة تأهب قصوى

لافتة إلى أن جيش التحرير الشعبي الصيني متمسك بمسؤوليته ومهمته وسيبقى دائمًا في حالة تأهب قصوى.



وفي تصريحات لمتحدث رسمي باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية حول زيارة "المرور" التي تجريها زعيمة تايوان تساي إنغ-ون إلى الولايات المتحدة، نقلتها وكالة "شينخوا" الصينية، قال المتحدث: "نحن نعارض بشدة جميع أشكال التعامل الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان وكذلك أي زيارة تقوم بها زعيمة سلطات تايوان إلى الولايات المتحدة تحت أي مسمى أو بأي ذريعة".



وأضاف: "نعارض بشدة أي شكل من أشكال اتصال الجانب الأميركي بسلطات الحزب الديمقراطي التقدمي، والذي ينتهك مبدأ "صين واحدة" والأحكام المنصوص عليها في البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة".



وحثت الوزارة "الجانب الأميركي على احترام التزامه السياسي الجاد الذي تعهد به تجاه الصين بشأن مسألة تايوان"، وأضافت: "يجب على الجانب الأميركي وقف تدخله السافر في الشؤون الداخلية للصين، ووقف تعامله الرسمي مع تايوان".