الصفحة الرئيسية
0
الخميس 6 نيسان 2023 ساعة 15:39

الصين تعلن: الجيش في حالة تأهب قصوى

الصين تعلن: الجيش في حالة تأهب قصوى
لافتة إلى أن جيش التحرير الشعبي الصيني متمسك بمسؤوليته ومهمته وسيبقى دائمًا في حالة تأهب قصوى.

وفي تصريحات لمتحدث رسمي باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية حول زيارة "المرور" التي تجريها زعيمة تايوان تساي إنغ-ون إلى الولايات المتحدة، نقلتها وكالة "شينخوا" الصينية، قال المتحدث: "نحن نعارض بشدة جميع أشكال التعامل الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان وكذلك أي زيارة تقوم بها زعيمة سلطات تايوان إلى الولايات المتحدة تحت أي مسمى أو بأي ذريعة".

وأضاف: "نعارض بشدة أي شكل من أشكال اتصال الجانب الأميركي بسلطات الحزب الديمقراطي التقدمي، والذي ينتهك مبدأ "صين واحدة" والأحكام المنصوص عليها في البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة".

وحثت الوزارة "الجانب الأميركي على احترام التزامه السياسي الجاد الذي تعهد به تجاه الصين بشأن مسألة تايوان"، وأضافت: "يجب على الجانب الأميركي وقف تدخله السافر في الشؤون الداخلية للصين، ووقف تعامله الرسمي مع تايوان".
رقم : 1050875
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
نظرة الكيان المحتل إلى يوم القدس
نظرة الكيان المحتل إلى يوم القدس
يوم القدس العالمي..يوم وعي الامة في التاريخ الحديث
يوم القدس العالمي..يوم وعي الامة في التاريخ الحديث
6 نيسان 2023
يوم القدس العالمي يوم الشموخ والانتصار
يوم القدس العالمي يوم الشموخ والانتصار
6 نيسان 2023
يوم القدس العالمي رافعة نهوض ودعم لنضال الشعب الفلسطيني
يوم القدس العالمي رافعة نهوض ودعم لنضال الشعب الفلسطيني
6 نيسان 2023
دلالات وابعاد يوم القدس العالمي
دلالات وابعاد يوم القدس العالمي
6 نيسان 2023
قائد الثورة: الغربيون مغول العصر وهم اعداء حقوق الانسان اساسا
قائد الثورة: الغربيون مغول العصر وهم اعداء حقوق الانسان اساسا
6 نيسان 2023
التوافق العربي ينهي مغامرة تل أبيب في سوريا
التوافق العربي ينهي مغامرة تل أبيب في سوريا
6 نيسان 2023
تخفيض انتاج النفط من دول أوبك بلس قرار اقتصادي بخلفية سياسية
تخفيض انتاج النفط من دول أوبك بلس قرار اقتصادي بخلفية سياسية
6 نيسان 2023
غياب سفراء الإمارات والأردن والبحرين عن المأدبة الرمضانية الصهيونية
غياب سفراء الإمارات والأردن والبحرين عن المأدبة الرمضانية الصهيونية
6 نيسان 2023
اليوم...مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة الانتهاكات الصهيونية
اليوم...مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة الانتهاكات الصهيونية
6 نيسان 2023
ظلال الخوف یخیم على حياة بولتون بعد استشهاد اللواء سليماني
ظلال الخوف یخیم على حياة بولتون بعد استشهاد اللواء سليماني
5 نيسان 2023
في يوم القدس العالمي الضفةُ درعُ القدس..
في يوم القدس العالمي الضفةُ درعُ القدس..
5 نيسان 2023
يوم القدس العالمي..طلقة وعي في حياة الأمة
يوم القدس العالمي..طلقة وعي في حياة الأمة
5 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نظرة الكيان المحتل إلى يوم القدس
يوم القدس العالمي..يوم وعي الامة في التاريخ الحديث
يوم القدس العالمي يوم الشموخ والانتصار
يوم القدس العالمي رافعة نهوض ودعم لنضال الشعب الفلسطيني