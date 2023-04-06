كنعاني: المحادثات بين وزير خارجية ايران والسعودية تمت في اجواء ايجابية جدا

واضاف كنعاني ان الوزير عبداللهيان أكد في هذا الاجتماع أنه تم تفعيل العلاقات الرسمية بين طهران والرياض رسميا اعتبارا من اليوم. وبحسب المباحثات والرسالة التي تم تبادلها بين الملك سلمان ورئيس بلادنا ، فإن إرادة قادة البلدين تنصب على تنمية العلاقات بينهما وتعميقها.



وعبر عن ارتياحه لعودة العلاقات بين الجارين الصديقين والشقيقين الى طبيعتها ، مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة لتطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية في جميع المجالات التي تهمها.



وأكد وزير الخارجية على أهمية وضرورة تطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية وكذلك الاستثمار ، وأعلن عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعقد لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين.



وفي إشارة إلى وجود اتفاقيات أساسية بين البلدين ، أضاف وزير خارجية بلادنا أن الوثائق الأساسية القائمة ، إلى جانب إرادة قادة البلدين ، وفرت الأسس الحقوقية والقانونية اللازمة لتعزيز التعاون. بين البلدين في جميع المجالات.



وأكد أمير عبد اللهيان أن نمو العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة يمكن أن يساعد في تعزيز العلاقات بين البلدين واضاف : من مجالات التعاون المهمة يمكن الاشارة الى قضية الترانزيت، وموقع إيران الجيوسياسي فرصة فريدة للمملكة العربية السعودية ودول الخليج الفارسي للتعاون التجاري مع دول شمال إيران.



من جانبه أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن ارتياحه لعقد هذا الاجتماع وتفعيل العلاقات الرسمية بين البلدين في شهر رمضان المبارك ووصفه بأنه أساس للخير والبركات للبلدين ودول المنطقة.



وفي إشارة إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين وتشكيل آفاق جديدة في العلاقات الودية والأخوية بين إيران والمملكة العربية السعودية ، أكد فيصل بن فرحان استعداد بلاده لتنفيذ الاتفاقيات القائمة بين البلدين كما رحب ترحيبا حارا بتبادل الوفود بين البلدين لهذا الغرض .



وأضاف أن العلاقات الجديدة بين البلدين خلقت أجواء إيجابية جديدة في المنطقة بأسرها والمملكة العربية السعودية مستعدة لتعزيز هذا الجو الإيجابي في العلاقات الإقليمية بمساعدة وتعاون إيران.



ناقش الطرفان في هذا الاجتماع تبادل الوفود التحضيرية لإعادة فتح سفارات وقنصليات البلدين وتفعيل الاتفاقيات المشتركة وتبادل وفود البلدين من أجل تطوير العلاقات في مختلف المجالات بما في ذلك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، وإجراء مفاوضات للوفود ، من أجل استئناف الرحلات الجوية المباشرة ، فضلا عن الاتفاق على تسهيل إصدار تأشيرات الدخول لمواطني البلدين ، بما في ذلك تأشيرات العمرة ، وتعزيز التعاون المشترك في المحافل الدولية.



وشكر الوزيران بعضهما البعض ورحبا بالدعوات المتبادلة لزيارة رسمية ثنائية.



كما وقع وزيرا خارجية إيران والسعودية في ختام هذا الاجتماع البيان المشترك للمحادثات.