الأراضي المحتلة تحت نيران المقاومة

ودوت صفارات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية على الحدود مع لبنان، فيما زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إطلاق 100 صاروخ من لبنان خلال 10 دقائق على مستوطنات وبلدات شمالي فلسطين المحتلة.



فيما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القبة الحديدية اعترضت عدداً من الصواريخ أطلقت من لبنان.



ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي طلب من سكان المناطق الحدودية الدخول إلى الملاجئ.



وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، عن إصابة شخصين بشظايا صاروخية جراء القصف.



إلى ذلك، قال مصدر أمني لبناني، إن قصفا إسرائيليا طال أطرافا من بلدة القليلة قرب مدينة صور. بينما أعلن "التلفزيون العربي" أن الصواريخ أطلقت من أكثر من منطقة في جنوب لبنان منها العزية والقليلة والحنية.



هذا وتداولت صفحات إخبارية فيديو للحظة إعتراض القبة الحديدية لصاروخ أُطلق من داخل الأراضي اللبنانية.



ويرى مراقبون بأن ما جرى اليوم من اطلاق صواريخ فلسطينية من جنوب لبنان باتجاه الاراضي المحتلة يدلل بشكل واضح على قدرة المقاومة في امساكها بزمام المشهد العسكري سيما وان ما حصل هوى الاقوى من حيث حجم الصواريخ التي تطلق باتجاه الاحتلال منذ العام الفين وستة.

العالم-كشكول



وياتي هذا الرد بمثابة الرسالة الواضحة للداخل الاسرائيلي على تماديه في الاعتداء على القدس والمسجد الاقصى والذي لن يمر دون عقاب وبرايي ان جرعة الخوف التي تلقاها الاحتلال عبر الصواريخ الفلسطينية تاتي على قاعدة اقطع راس الهرة قبل ليلة الدخلة ما يعني ان المقاومة الفلسطسنية في يدها المبادرة وتحتقظ بمروحة واسعة من بنك الاهداف.



فيما الاحتلال مربك ويعيش حالا من الارباك والتخبط وهو يترقب ويخفي ما يخفيه من اي رد فعل على ما حصل ما يفتح المشهد على كل الاحتمالات .. هذا في التحليل !



وفي سياق متصل أشادت فصائل فلسطينية، مساء اليوم الخميس بالفعل المقاوم والضربات الصاروخية التي استهدفت المستوطنات الإسرائيلية شمال فلسطين المحتلة.



وقال الناطق باسم لجان المقاومة في فلسطين محمد البريم: إن على العدو أن يدرك جيدًا أن المسجد الأقصى عقيدة ودين ووصية رسولنا وشهدائنا، ولا يمكن لأي عربي أو مسلم حر أن يصمت على استباحاته بشكل همجي وبربري.



وأضاف “اليوم تتجلى بشكل واضح وحدة الساحات والرايات بشكل فعلي وحقيقي في الرد على جرائم العدو، والمقاومة الموحدة ستفاجئ العدو بما لا يتوقعه”.

