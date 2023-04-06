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الخميس 6 نيسان 2023 ساعة 22:05

الصدر يطالب الدول الاسلامية بغلق سفارات الكيان الصهيوني

الصدر يطالب الدول الاسلامية بغلق سفارات الكيان الصهيوني
وجاء في بيان السيد الصدر:

رقم : 1050937
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