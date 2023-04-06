الصفحة الرئيسية
0
الخميس 6 نيسان 2023 ساعة 22:05

السيد صفي الدين: استهداف مقدساتنا سيلهب المنطقة بأكملها

السيد صفي الدين: استهداف مقدساتنا سيلهب المنطقة بأكملها
وفي كلمة له خلال حفل تأبيني في مجمع الإمام المجتبى (ع) في السان تيريز، أضاف السيد هاشم صفي الدين :"القدس ليست وحيدة، والمقدسات ليست وحيدة في فلسطين، إنّ خلف هذه المقدسات مئات الملايين من المسلمين الذين يكونون دائمًا على أتم الجهوزية لبذل الدم من أجل الأقصى".

وتابع "الموقف اليوم هو أن كل من سار بركب التطبيع والمهادنة وبركب الخداعة والكذب على أمتنا الإسلامية والعربية، على هؤلاء أن يعيدوا النظر في سياساتهم".

وفيما اعتبر سماحته أنّ "الشعوب ستلفظ المطبعين لأن الشعوب الإسلامية والعربية مع الأقصى ومع القدس"، لفت إلى أنّ هؤلاء الذين أعطوا بعض الطمأنينة للصهاينة مما شجعهم لأن يتجرأوا على المسجد الأقصى وعلى المعتكفين والمصلين في المسجد الأقصى، عليهم أن يعرفوا أن من يعطي بعض الطمأنينة للعدو في عدوانه هو شريكه في هذا العدوان ويتحمل المسؤولية وسيُحاسب بين يدي الله عز وجل".

وختم سماحته: "عسى أن تكون هذه الأحداث فرصة ومناسبة لإعادة التأكيد على الخيار المقاوم الذي تحتاجه أمتنا، نحتاجه في فلسطين ونحتاجه في لبنان، ونحتاجه في كل مواقع المواجهة مع الأعداء من أجل أن تبقى أمتنا الأمة القوية والمقتدرة والصابرة والتي تصنع مستقبلها بنفسها".
رقم : 1050938
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
نظرة الكيان المحتل إلى يوم القدس
نظرة الكيان المحتل إلى يوم القدس
يوم القدس العالمي..يوم وعي الامة في التاريخ الحديث
يوم القدس العالمي..يوم وعي الامة في التاريخ الحديث
6 نيسان 2023
يوم القدس العالمي يوم الشموخ والانتصار
يوم القدس العالمي يوم الشموخ والانتصار
6 نيسان 2023
يوم القدس العالمي رافعة نهوض ودعم لنضال الشعب الفلسطيني
يوم القدس العالمي رافعة نهوض ودعم لنضال الشعب الفلسطيني
6 نيسان 2023
دلالات وابعاد يوم القدس العالمي
دلالات وابعاد يوم القدس العالمي
6 نيسان 2023
قائد الثورة: الغربيون مغول العصر وهم اعداء حقوق الانسان اساسا
قائد الثورة: الغربيون مغول العصر وهم اعداء حقوق الانسان اساسا
6 نيسان 2023
التوافق العربي ينهي مغامرة تل أبيب في سوريا
التوافق العربي ينهي مغامرة تل أبيب في سوريا
6 نيسان 2023
تخفيض انتاج النفط من دول أوبك بلس قرار اقتصادي بخلفية سياسية
تخفيض انتاج النفط من دول أوبك بلس قرار اقتصادي بخلفية سياسية
6 نيسان 2023
غياب سفراء الإمارات والأردن والبحرين عن المأدبة الرمضانية الصهيونية
غياب سفراء الإمارات والأردن والبحرين عن المأدبة الرمضانية الصهيونية
6 نيسان 2023
اليوم...مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة الانتهاكات الصهيونية
اليوم...مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة الانتهاكات الصهيونية
6 نيسان 2023
ظلال الخوف یخیم على حياة بولتون بعد استشهاد اللواء سليماني
ظلال الخوف یخیم على حياة بولتون بعد استشهاد اللواء سليماني
5 نيسان 2023
في يوم القدس العالمي الضفةُ درعُ القدس..
في يوم القدس العالمي الضفةُ درعُ القدس..
5 نيسان 2023
يوم القدس العالمي..طلقة وعي في حياة الأمة
يوم القدس العالمي..طلقة وعي في حياة الأمة
5 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نظرة الكيان المحتل إلى يوم القدس
يوم القدس العالمي..يوم وعي الامة في التاريخ الحديث
يوم القدس العالمي يوم الشموخ والانتصار
يوم القدس العالمي رافعة نهوض ودعم لنضال الشعب الفلسطيني