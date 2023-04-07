حماس: الاحتلال يتحمل مسؤولية عدوانه على القدس وغزة

وقالت الحركة في تصريح صحفي: “إن هذا العدوان الغاشم على غزة، واستمرار انتهاكات الاحتلال ضد القدس والأقصى، لن يحقق للاحتلال أمناً، ولن يصنع له نصراً ولا حقاً في أرضنا وقدسنا وأقصانا الذي دونه المهج والأرواح”.



وأكدت أنّ العدوان الصهيوني ضد القدس وغزة لن يفتّ في عضد شبابنا الثائر ومقاومتنا الباسلة التي أخذت على نفسها عهداً بأن تبقى درعاً وسيفاً لحماية شعبنا وقدسنا وأقصانا.



ودعت الحركة شعبنا في أماكن وجوده كافّة والقوى والفصائل إلى التحرّك الموحّد في معركة مفتوحة لمواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه ولإفشال مخططاتهم التهويدية للقدس والأقصى، ودفاعاً عن شعبنا وحقّه في الحرية وتقرير المصير رغم أنف الاحتلال الذي مصيره إلى زوال مهما طال الزمن وكلّف من ثمن.



وشنت طائرات الاحتلال الصهيوني -الليلة الماضية وفجر اليوم وصباحه- سلسلة غارات جوية على مواقع متفرقة من قطاع غزة، وجنوب لبنان، في حين ردّت المقاومة برشقات صاروخية والتصدي للطيران المغير.



وجاءت هذه التطورات، بعد إعلان الاحتلال عصر أمس الخميس إصابة ثلاثة مستوطنين بجراح جراء إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات شمال فلسطين المحتلة، بعد يومين من استباحة قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء الوحشي على المصلين المعتكفين واعتقال المئات منهم.