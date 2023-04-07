الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 7 نيسان 2023 ساعة 08:11

امير عبداللهيان: رؤيتنا الاستراتيجية مبنية على تطوير العلاقات مع الصين

امير عبداللهيان: رؤيتنا الاستراتيجية مبنية على تطوير العلاقات مع الصين
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الإيراني حسين أمير اللهيان مع نظيره الصيني تشين غانغ في بكين مساء اليوم الخميس.

واشار إلى الخطوات الراسخة التي اتخذت في العلاقات بين البلدين في العام الماضي وقال: إن رؤية إيران الاستراتيجية تقوم على تطوير العلاقات مع الصين.

ونوه إلى اتفاقيات الرئيسين وبرنامج التعاون الشامل طويل الأمد بين البلدين ، وقال: إنني على ثقة من أن اتفاقيات الرئيسين ستتم متابعتها وتنفيذها بجدية وأن العلاقات الثنائية ستمضي قدما بشكل أسرع.

كما أشار رئيس الجهاز الدبلوماسي إلى نهج الحكومة الثالثة عشرة الحالية في تطوير العلاقات مع دول المنطقة وأضاف: ترحب جمهورية إيران الإسلامية بالشراكة مع الصين ودول منطقة الخليج الفارسي.

وأكد أمير عبداللهيان أيضا على تسريع عقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران والصين من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ، بما في ذلك المجال الاقتصادي.

وكانت القضايا المتعلقة بالتعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والبنوك والمال والائتمان والتجارة والتعاون الإقليمي وتسهيلات التأشيرات والتعاون الثقافي من بين القضايا الأخرى التي أثارها رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني في هذا الاجتماع.

كما دعا أمير عبداللهيان نظيره الصيني إلى زيارة طهران حيث اعرب الاخير عن تقديره للدعوة ، وصرح بانه سيقوم بتلبيتها.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل إلى بكين مساء الأربعاء للقاء نظيره السعودي فيصل بن فرحان، حيث جرت المحادثات بين الطرفين اليوم الخميس وفي ختامها وقعا بيانا مشتركا بحضور وزير الخارجية الصيني. وفي هذا البيان ، أكد وزيرا خارجية إيران والسعودية، على إعادة فتح سفارتي البلدين في الوقت المتفق عليه، واعلنا استعدادهما لإزالة العقبات التي تعترض سبيل توسيع التعاون.
رقم : 1050997
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما هي مؤشرات انهيار الكيان الصهيوني؟
ما هي مؤشرات انهيار الكيان الصهيوني؟
الاعتداءات الإسرائيلية علی محور المقاومة... خطة هروب نتنياهو عبر سوريا
الاعتداءات الإسرائيلية علی محور المقاومة... خطة هروب نتنياهو عبر سوريا
7 نيسان 2023
ايران تدعو لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي
ايران تدعو لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي
7 نيسان 2023
نظرة الكيان المحتل إلى يوم القدس
نظرة الكيان المحتل إلى يوم القدس
6 نيسان 2023
يوم القدس العالمي..يوم وعي الامة في التاريخ الحديث
يوم القدس العالمي..يوم وعي الامة في التاريخ الحديث
6 نيسان 2023
يوم القدس العالمي يوم الشموخ والانتصار
يوم القدس العالمي يوم الشموخ والانتصار
6 نيسان 2023
يوم القدس العالمي رافعة نهوض ودعم لنضال الشعب الفلسطيني
يوم القدس العالمي رافعة نهوض ودعم لنضال الشعب الفلسطيني
6 نيسان 2023
دلالات وابعاد يوم القدس العالمي
دلالات وابعاد يوم القدس العالمي
6 نيسان 2023
قائد الثورة: الغربيون مغول العصر وهم اعداء حقوق الانسان اساسا
قائد الثورة: الغربيون مغول العصر وهم اعداء حقوق الانسان اساسا
6 نيسان 2023
التوافق العربي ينهي مغامرة تل أبيب في سوريا
التوافق العربي ينهي مغامرة تل أبيب في سوريا
6 نيسان 2023
تخفيض انتاج النفط من دول أوبك بلس قرار اقتصادي بخلفية سياسية
تخفيض انتاج النفط من دول أوبك بلس قرار اقتصادي بخلفية سياسية
6 نيسان 2023
غياب سفراء الإمارات والأردن والبحرين عن المأدبة الرمضانية الصهيونية
غياب سفراء الإمارات والأردن والبحرين عن المأدبة الرمضانية الصهيونية
6 نيسان 2023
اليوم...مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة الانتهاكات الصهيونية
اليوم...مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة الانتهاكات الصهيونية
6 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هي مؤشرات انهيار الكيان الصهيوني؟
الاعتداءات الإسرائيلية علی محور المقاومة... خطة هروب نتنياهو عبر سوريا
نظرة الكيان المحتل إلى يوم القدس
يوم القدس العالمي..يوم وعي الامة في التاريخ الحديث