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الجمعة 7 نيسان 2023 ساعة 08:14

سرايا القدس في الضفة المحتلة تعلن حالة الاستنفار العام

سرايا القدس في الضفة المحتلة تعلن حالة الاستنفار العام
وقالت سرايا القدس في بيان لها: "تعلن كتائب ومجموعات سرايا القدس في الضفة المحتلة حالة الاستنفار العام لاستهداف حواجز الاحتلال في كل مدن ومخيمات وقرى الضفة والقدس المحتلة وجعلها تعيش الرعب في حملة جهادية مباركة تحت عنوان (لتزول الحواجز ) تحت ضربات المقاتلين الأبطال".

وأوضحت "السرايا" أن هذا جاء بعد أن أوغل الاحتلال المجرم باعتداءاته على المسجد الاقصى المبارك، وقد تطاول في استباحة الدم الفلسطيني الحر.

نص البيان:

بيان صادر عن كتائب ومجموعات سرايا القدس وتشكيلاتها في الضفة المحتلة.

بسم الله الرحمن الرحيم

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ

أيها المجاهدون الأبطال.. يا صناع المجد العظيم.. يا أبناء السرايا في كل تشكيلاتها العسكرية المجاهدة .. إلى كل مجاهد ومقاتل حر وشريف من أبناء شعبنا الصامد في الضفة والقدس والداخل المحتل.

لقد أوغل الاحتلال المجرم باعتداءاته على المسجد الاقصى المبارك، وقد تطاول في استباحة الدم الفلسطيني الحر، وعليه فإنه رداً على جرائم الاحتلال وإرهابه على شعبنا.

تعلن كتائب ومجموعات سرايا القدس في الضفة المحتلة حالة الاستنفار العام لاستهداف حواجز الاحتلال في كل مدن ومخيمات وقرى الضفة والقدس المحتلة وجعلها تعيش الرعب في حملة جهادية مباركة تحت عنوان (لتزول الحواجز ) تحت ضربات المقاتلين الأبطال.
رقم : 1050998
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