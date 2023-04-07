صنعاء تعلن جهوزيتها لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى في موعدها

وفي تدوينة عبر "تويتر" قال المرتضى إن "الصليب الأحمر لدينا استكمل زيارة الأسرى التابعين للطرف الآخر المشمولين بالاتفاق"، وأضاف: "وأصبحنا في جهوزية كاملة لتنفيذ الصفقة في موعدها المحدد".



وأعرب المرتضى عن أمله في أن يكون "الطرف الآخر بنفس الجهوزية".