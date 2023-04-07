وحسب مصدر ذكرت الرئاسة السورية أن الأسد بحث خلال لقاء زيدان، العلاقات الثنائية بين سورية والعراق، والتحديات التي تواجه البلدين في مختلف المجالات ولاسيما الأمنية والتعاون في مجال مكافحة الارهاب الذي يستهدف سورية والعراق.



كما تم البحث في التعاون القضائي والقانـوني المشترك، وأكد الأسد أن القضاء هو ميزان أي دولة وأساس عدلها واستـقرارها، وأن استـقلال القضاء هو حصانة للدولة والمجتمع، ولذلك فإن التعاون في هذا المجال ينعكس على أمن البلدين واستقرارهما.



من جهته اعتبر زيدان أن ما واجهه الشعبان العراقي والسوري خلال السنوات الماضية يحتم على البلدين رفع مستوى التعاون إلى أقـصى درجاته في مختلف المجالات ولا سيما المجالات التي تعزز أمن البلدين واستقـرارهما، مشدداً على ضرورة تبادل الخبرات لتعميق تجربة البلدين في المجال القـضائي.



وكان زيدان والوفد المرافق له التقى في وقت سابق من يوم امس الخميس رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس خلال زيارته إلى الجمهورية العربية السورية.



وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى بحث مع رئيس الوزراء السوري التعاون بين البلدين في الاختصاص القضائي وتفاصيل مخرجات الاجتماعات مع وزارة العدل السورية".