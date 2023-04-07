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الجمعة 7 نيسان 2023 ساعة 09:30
بيان مهم للغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية
وأضافت في بيان "على العدو المجرم وقف عدوانه الهمجي بحق المسجد الأقصى والمصلين والمعتكفين فيه، وأن يتوقف عن مهزلة تصدير أزماته الداخلية باتجاه شعبنا ومقدساتنا".
مصدر :
وكالات
رقم :
1051008
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