بيان مهم للغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية

اسلام تايمز (فلسطين) - أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية أنّه "في ظل تهديدات العدو لمقاومتنا ولأهلنا في غزة، فإننا نؤكد جهوزية المقاومة للمواجهة والرد بكل قوة على أي عدوان والدفاع عن شعبنا في كل أماكن تواجده".