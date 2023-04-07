عدوان صهيوني على غزة والمقاومة ترد

وجاءت هذه التطورات، بعد إعلان الاحتلال عصر أمس الخميس إصابة ثلاثة مستوطنين بجراح جراء إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات شمال فلسطين المحتلة، بعد يومين من استباحة قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء الوحشي على المصلين المعتكفين واعتقال المئات منهم.



ففي قطاع غزة، اافادت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال استهدفت قبيل منتصل ليل الجمعة أراضٍ زراعية شرقي حي الزيتون والشجاعية في غزة، وشرقي الفخاري في خانيونس، وقصفت مرصدًا للمقاومة شرق غزة.



وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات على موقع للمقاومة جنوب غزة، وقصفت أرضًا زراعية شرقي بيت حانون.



في السياق قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني إن القصف "الإسرائيلي" على أرض زراعية في منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة أدى لانهيار منزل قريب من المكان خاليا من السكان، دون وقوع إصابات.



وفجر اليوم الجمعة، شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة استهدفت أرضا زراعية شرقي رفح، وموقع “رعد” في حي التفاح بـ12 صاروخًا، وموقع بدر جنوب غرب غزة بـ4 صواريخ وموقع القسطل بدير البلح بـ٦ صواريخ، وموقع القادسية في خانيونس بأكثر من 6 صواريخ.



واستنكرت وزارة الصحة الفسطينية الاعتداءات الصهيونية التي تسببت بإلحاق أضرار في مستشفى الدرة للأطفال شرق غزة .



وقالت الوزارة في تصريح مقتصب: إن القصف تسبب في حالة من الإرباك والخوف بين الكادر الطبي والمرضى من الأطفال ومرافقيهم



وشددت على أن القصف انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف التي تنص على حماية المؤسسات الصحية وتحييدها من الاستهدافات العسكرية.



في غضون ذلك لم تتأخر المقاومة في التصدي للعدوان برشقات صاروخية استهدفت المستوطنات غلاف غزة، واستهداف الطيران الحربي بصواريخ أرض جو.



وأعلنت كتائب القسام تصدي دفاعاتها الجوية للطيران الحربي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو.



وأكدت مصادر محلية أن المقاومة أطلقت عدة صواريخ تجاه طائرات الاحتلال من أكثر من محور في قطاع غزة.



وأعلن جيش الاحتلال، دوي صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات المتاخمة لغزة، بعد إطلاق رشقات صاروخية من القطاع، حيث دوت صافرات الإنذار في مستوطنات “نير عم“ و”سديروت ”وإيفيم“ و“كرمييه“ و“نتيف هعسراه“.



كما فتحت سلطات الاحتلال الملاجئ في المدن والمستوطنات جنوب فلسطين المحتلة وشمالها وفي محيط مدينة تل أبيب.



وأعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية مسؤوليتها عن استهداف ناحل عوز ومفلاسيم برشقة صاروخية في تمام الساعة 12.55 فجر اليوم الجمعة، كما استهدفت موقع أبو مطيبق العسكري برشقة صاروخية في تمام الساعة 2.40 فجر اليوم.



وقالت كتائب المجاهدين إن وحدة الدفاع الجوي بالكتائب تصدت للطائرات الحربية المعادية في سماء قطاع غزة بصاروخ أرض – جو.



بدورها، قالت كتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم) الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية فقد قالت إنها قصفت مستوطنة «نتيف عتسراه» برشقة صاروخية رداً على العدوان بحق المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى والقصف على القطاع.



