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الجمعة 7 نيسان 2023 ساعة 12:28

رئيس لقاء علماء صور: لأوسع تحركات نصرة للمسجد الأقصى

رئيس لقاء علماء صور: لأوسع تحركات نصرة للمسجد الأقصى
وقال العاملي: ان تصاعد وحشية وإعتداءات العدو الاسرائيلي على المسجد الأقصى والمرابطين فيه خصوصا وعلى كل فلسطين وشعبها هو إستفزاز لكل إنسان قبل أن يكون عربيا او مسلما، وإن لم تتحرك الهيئات الدولية والدول الكبرى وتلجم العدو فإن الأوضاع ستنزلق نحو حرب كبرى ستغير خريطة المنطقة وانظمتها.

و استنكرا صمت بعض الدول التي تدعي العروبة والاسلام ومتمنيا ان يتم إستثمار التقارب الايراني السعودي لخدمة القضية الفلسطينية والمقدسات وانهاء الاحتلال وفرض الأمن والسلام في المنطقة .

وقال في خطبة الجمعة: إن الإعتداءات الاسرائيلية بالامس على الاراضي اللبنانية ليست ردة فعل وإنما فعل عدواني بكل المقاييس وحتى وفق المقياس الدولي الذي يرفض اي فعل قبل صدور نتائج التحقيق، وعليه فأي تبرير للإعتداء الإسرائيلي هو حماقة على اقل تقدير، مضيفا إن ما جرى بالأمس يفرض علينا شكر محور المقاومة عموما والمقاومة في لبنان بالخصوص حيث تغيرت المعادلة بفضلهم وبات لبنان يفرض أمنه بقاعدته الثلاثية والعدو يتسول الوساطات للتهدئة مؤكدين أن عصر المشروع الصهيوامريكي في أفول وعصر المقاومة في سطوع ومن لا يرى ذلك فهو اعمى البصيرة.

ولفت الى ان الشعب اللبناني بالأمس لم يكن بحاجة لبعض المواقف من قبل مدعي السيادة والوطنية والتي إستنكرت اطلاق صواريخ من لبنان فيما كانت تبتلع ألسنتها على كل الاعتداءات الاسرائيلية اليومية على السيادة اللبنانية مؤكدين ان هذه المفارقة تظهر أنهم موظفون في السفارات لا هوية وطنية لهم.
رقم : 1051026
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