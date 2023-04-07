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الجمعة 7 نيسان 2023 ساعة 15:36

130 ألف مصلٍّ يؤدون الجمعة في الأقصى

130 ألف مصلٍّ يؤدون الجمعة في الأقصى
وامتلأت ساحات الأقصى ومصلياته بالمصلين الذين توافدوا منذ وقت مبكر من أحياء القدس وأراضي 48 والضفة المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية: إن 130 الف مصل أدّوا اليوم صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى.

واشار المركز الفلسطيني للاعلام انه منذ وقت مبكر، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها الأمنية في القدس والبلدة القديمة، على وقع مشهد متوتر في المسجد الأقصى المبارك في اليومين الماضيين، جراء اعتداءات الاحتلال وقمعها المعتكفين، ما فجر غضبًا فلسطينيا واسعا استدعى انطلاق عشرات الصواريخ من الجنوب اللبناني وقطاع غزة.

وأعلنت قوات الاحتلال نشر أكثر من 2300 من جنودها في القدس المحتلة، استعدادا لصلاة الجمعة اليوم.

يذكر أنه قبيل شهر رمضان، أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بشأن دخول سكان الضفة الغربية إلى القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.

وبموجب القرار؛ فرضت سلطات الاحتلال الحصول على تصريح صلاة للوصول إلى القدس على الرجال من 45 إلى 55 عاما. ولا تشمل الإجراءات الجديدة سكان قطاع غزة، إذ يحظر الاحتلال وصولهم إلى القدس إلا بعد الحصول على تصاريح خاصة.

وأعلن منسق أعمال الاحتلال أنه سيُسمح لعدد محدود من الفلسطينيين من القطاع بدخول القدس. وسيشمل ذلك الرجال ممن تجاوزوا 55 عاما والنساء ممن تجاوزن 50 عاما.
رقم : 1051062
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