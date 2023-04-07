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الجمعة 7 نيسان 2023 ساعة 17:08
إنقاذ 10 نزلاء من حادث حريق بأحد فنادق النجف الاشرف
وتمكنت فرق الدفاع المدني من انقاذ 10 نزلاء كانو داخل الفندق 4 منهم عراقيين و6 اشخاص من مختلف الجنسيات كانوا يعانون من حالات اختناق تم اجراء الانعاش لهم وهم بصحة جيدة.
رقم :
1051075
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