إنقاذ 10 نزلاء من حادث حريق بأحد فنادق النجف الاشرف

وتمكنت فرق الدفاع المدني من انقاذ 10 نزلاء كانو داخل الفندق 4 منهم عراقيين و6 اشخاص من مختلف الجنسيات كانوا يعانون من حالات اختناق تم اجراء الانعاش لهم وهم بصحة جيدة.