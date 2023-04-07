الصومال.. الجيش يعلن استعادة مدينة جلعد من حركة الشباب

وقال قائد الجيش الصومالي أدوا يوسف راغي إن عناصر الحركة فروا من المدينة المهمة قبل وصول قوات الجيش التي تزحف صوب المناطق الريفية القليلة التي يتواجد فيها عناصر الحركة.



وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن عناصر الحركة أخلوا المدينة قبل ساعات من وصول الجيش إليها.



وتمكن الجيش الصومالي أخيراً من تحرير عدة مناطق من قبضة عناصر حركة "الشباب"، من ضمنها منطقة عيل علي هيلي التابعة لإقليم جلجدود بولاية غلمدغ، وسط البلاد.



وتخوض القوات الصومالية منذ أكثر من عقد معارك ضد عناصر حركة "الشباب"، الذين تبنوا العديد من الهجمات التي أودت بحياة المئات من المدنيين والأمنيين.



وفي يناير/كانون الثاني الماضي، حرّر الجيش الصومالي ومسلحون من العشائر مدينة حررطيري، الواقعة بإقليم جلجدود، من قبضة مسلحي "حركة الشباب"، بعد 15 عاماً كانت الحركة تسيطر فيها عليها.



وتُعدّ مدينة حررطيري الاستراتيجية أكبر مدينة ساحلية كانت في يد "حركة الشباب"، وكانت مركزاً عسكرياً تستخدمه الحركة في تهريب الأجانب والسلاح إلى الداخل الصومالي.