تركيا تدين الهجوم الإسرائيلي وتعتبر القدس خطا أحمر

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الجمعة، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة أنقرة، تعليقا على الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة للمسجد الأقصى.



وقال تشاووش أوغلو: "أدين الهجوم الإسرائيلي الذي ينتهك حرمة المسجد الأقصى في شهر رمضان والوضع التاريخي له".



وأضاف: "لا يمكن قبول المعاملة غير الإنسانية للشرطة الإسرائيلية تجاه المعكتفين في المسجد الأقصى".



وأفاد أن بلاده تلقت نبأ توقف الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، واستدرك بأنّ على كيان الإحتلال وقف هذه الاعتداءات ووقف الغارات الجوية بشكل دائم.



وذكّر تشاووش أوغلو بتعهد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عند زيارته الماضية لأنقرة بالحفاظ على وضع المسجد الأقصى، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنّ شهر رمضان الماضي شهد حدوث نفس التوتر.



وأشار وزير الخارجية إلى أنّ الشؤون الأمنية في الكيان الإسرائيلي تم تسليمها إلى أكثر سياسي عنصري وفاشي في إشارة إلى وزير الأمن القومي الاسرائيلي إيتمار بن غفير.



وبين أنّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي ستعقد اجتماعا طارئا مفتوح العضوية بعد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.



وجدد الوزير التركي تأكيده على أنّ الحل الدائم يكمن في حل الدولتين المقبول عالميا، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



واليوم، يجري تشاووش أوغلو اتصالات مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، والإسرائيلي إيلي كوهين، والتواصل مع الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.



وقال: "تركيا بدأت حوارا جديدا مع [إسرائيل]، ولكن ليعلم الجميع وفي مقدمتهم [إسرائيل]، لا يمكن أن يكون هذا مقابل القضية الفلسطينية، فالمسجد الأقصى والقدس خط أحمر بالنسبة لنا دائما، وفي هذه المسائل لا يمكننا المساومة أبدا".



وبدوره، ايضا،قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنه يتوجب على [إسرائيل] أن توقف بشكل فوري هجماتها التي لن تؤدي سوى إلى زيادة الفوضى في المنطقة.



ولفت في تصريح صحفي، الجمعة، إلى أن [إسرائيل] هاجمت بوحشية المسجد الأقصى المقدس لدى المسلمين في شهر رمضان المبارك، بذرائع مصطنعة لأسباب سياسية داخلية.



وأشار إلى أن [إسرائيل] زادت جرعة العنف كثيرا رغم ردود الفعل الغاضبة الصادرة من العالم الإسلامي.



وأضاف: "شنت [إسرائيل] هجمات عشوائية على قطاع غزة الليلة الماضية مستخدمة قوة غير متكافئة. إننا ندين ونشجب بشدة هذه الهجمات الإسرائيلية".



وأردف: "هذا الموقف العدواني الذي يتجاهل حقوق الإنسان والقيم العالمية إنما يزيد من حدة التوتر في المنطقة".



وأكد أنه "من الواضح أن هذه الهجمات التي تُشن بذرائع مصطنعة ستضر بالسلام الإقليمي".



وأردف: "يجب على الإدارة الاسرائيلية أن توقف فورا هذه الاعتداءات التي لن تؤدي سوى إلى زيادة الفوضى في المنطقة".