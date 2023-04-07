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الجمعة 7 نيسان 2023 ساعة 17:14

دبلوماسي ايراني: لدى طهران والرياض رغبة مشتركة في العبور إلى بر الأمان

دبلوماسي ايراني: لدى طهران والرياض رغبة مشتركة في العبور إلى بر الأمان
وذلك بعد أن وقع الجانبان، اتفاقية لبدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.

أكّد السفير ال​إيران​ي لدى ​الكويت​، محمد إيراني، أن "هناك رغبة مشتركة بين طهران والرياض للعبور إلى بر الأمان والتوصل إلى صيغة شفافة، وفتح مجالات التعاون في مختلف المجالات"، وذلك بعد أن وقع الجانبان، اتفاقية لبدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.

وأشار السفير الايراني في تصريحات لصحيفة القبس، الى إن "مسيرة العلاقات الثنائية والاتصالات المتكررة والدعوات المتبادلة بين الوزيرين قائمة، ويجب القول بأن جهود الجانبين السعودي والإيراني لإزالة التوترات والهواجس في مختلف مجالات العلاقات مستمرة، للتوصل إلى صيغة شفافة ترضي الطرفين"، مؤكدا أن "الأمور الخاصة بالاتفاق الثنائي بين إيران و​السعودية​ تسير بقوة، ما يدل على إرادة قيادة البلدين للعبور من الوضع المعقد الماضي واجتيازه".

وبشأن موعد افتتاح سفارتي السعودية وإيران، لفت إيراني الى إنه "لم يحدد بعد، إلا أن التمهيدات جارية، وباعتقادي أن هذا الموعد سوف يُعلن قريبا".

ووقع وزيرا خارجية إيران والسعودية، في وقت سابق أمس الخميس، على بيان مشترك، في ختام محادثاتهما في العاصمة الصينية ​بكين​، نص على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.
رقم : 1051080
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