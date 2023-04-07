الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 7 نيسان 2023 ساعة 18:01

الخارجية الإيرانية تدين العدوان الصهيوني على لبنان وغزة

الخارجية الإيرانية تدين العدوان الصهيوني على لبنان وغزة
واعتبر كنعاني هذه الاعتداءات التي نفذت استمرارا لتدنيس المسجد الأقصى والاعتداء الوحشي للقوات الصهيونية على المصلين الفلسطينيين، انتهاكا لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وانتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وحقوق إنسان الشعب الفلسطيني المظلوم، وطالب برد فعل مؤثر ورادع من المجتمع الدولي والمحافل الدولية المسؤولة تجاه الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني الغاصب.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى الاتصالات الهاتفية لرئيس الجمهورية ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع بعض نظرائهما في الدول الإسلامية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وتأكيدهم على ضرورة عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، وجدد التأكيد على ضرورة اتخاذ موقف قوي وموحد من قبل الدول الإسلامية في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم، ومنع تكرار تدنيس المسجد الأقصى و وقف الممارسات العدوانية التي يقوم بها الكيان الصهيوني.

وأطلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، ثلاثة صواريخ بمناطق مفتوحة في محيط القليلة ومخيم الرشيدية، في قضاء صور جنوب لبنان، قبل أن تغادر الأجواء اللبنانية.وبحسب ما أفادت وسائل إعلام لبنانيّة، فقد تضررت منازل عدّة قريبة من المناطق المستهدفة بقصف الاحتلال الاسرائيلي، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات بشريّة.

بدوره، قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنّ “الجيش الإسرائيلي هاجم الليلة بنية تحتية وأهدافاً لحماس جنوب لبنان”.وبعد القصف الاسرائيلي، اصدرت اليونيفيل بيانا، قالت فيه إنه “في وقت مبكر من صباح اليوم، أبلغ الجيش الإسرائيلي اليونيفيل أنه سيبدأ الرد المدفعي على إطلاق الصواريخ يوم أمس”. وأضافت “وبعد ذلك مباشرة، سمع أفراد اليونيفيل دوي انفجارات في محيط مدينة صور”.

وأكدت اليونيفيل ان “رئيس البعثة وقائدها العام اللواء أرولدو لازارو على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق”، مشيرة إلى أن “آليات الاتصال والتنسيق لدينا منخرطة بشكل كامل من اجل التهدئة، وقال الجانبان إنهما لا يريدان الحرب”.ولفتت إلى ان “الإجراءات التي تمت خلال اليوم الماضي خطيرة وتنذر بتصعيد خطير”. وحثت “جميع الأطراف على وقف جميع اعمال التصعيد عبر الخط الأزرق الآن”.

هذا وكان حوالي 30 صاروخًا أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه كيان الاحتلال، ظهر أمس الخميس.

وشنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء الخميس، غارات جوية على مناطق متفرقة بقطاع غزة.

واستهدفت الغارات الصهيونية غارات متفرقة على مواقع متفرقة من قطاع غزة، وقصفت أهدافاً للمقاومة جنوب مدينة غزة، ومرصداً شرق المدينة.وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات الإحتلال استهدفت أرضا زراعية شرق حي الزيتون بـ3 صواريخ، كما شنت غارة على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة. كما استهدفت الغارات مواقع وسط مدينة غزة.

وبالتزامن مع هذه الغارات، حلقت طائرات الإحتلال الحربية بشكل مكثف في سماء غزة، وأفادت مصادر عبرية، بأن صواريخ مضادة للطائرات اطلقت من قطاع غزة صوب طائرات الاحتلال في سماء القطاع.هذا وأطلقت المقاومة الفلسطينية في غزة رشقات صاروخية نحو مستوطنات غلاف غزة، رداً على العدوان الذي يقوم به، واستهدافه مواقع في القطاع.

وأفادت مصادر فلسطينية بإطلاق صواريخ تجاه مستوطنة اشكلول في غلاف غزة، وأشارت إلى ان المقاومة أطلقت العديد من الصواريخ تجاه عسقلان.كما استهدفت صواريخ المقاومة مستوطنات نيرعام، نتيف هعسرا وكريما المتاخمتين لغزة.

كما أعلنت كتائب الشهيد عزالدين القسام تصدي الدفاعات الجوية للطيران الإسرائيلي على قطاع غزة.
رقم : 1051087
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
محور المقاومة متوثباً: فلسطين لم تعد وحيدة!
محور المقاومة متوثباً: فلسطين لم تعد وحيدة!
ما هي مؤشرات انهيار الكيان الصهيوني؟
ما هي مؤشرات انهيار الكيان الصهيوني؟
7 نيسان 2023
الاعتداءات الإسرائيلية علی محور المقاومة... خطة هروب نتنياهو عبر سوريا
الاعتداءات الإسرائيلية علی محور المقاومة... خطة هروب نتنياهو عبر سوريا
7 نيسان 2023
ايران تدعو لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي
ايران تدعو لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي
7 نيسان 2023
نظرة الكيان المحتل إلى يوم القدس
نظرة الكيان المحتل إلى يوم القدس
6 نيسان 2023
يوم القدس العالمي..يوم وعي الامة في التاريخ الحديث
يوم القدس العالمي..يوم وعي الامة في التاريخ الحديث
6 نيسان 2023
يوم القدس العالمي يوم الشموخ والانتصار
يوم القدس العالمي يوم الشموخ والانتصار
6 نيسان 2023
يوم القدس العالمي رافعة نهوض ودعم لنضال الشعب الفلسطيني
يوم القدس العالمي رافعة نهوض ودعم لنضال الشعب الفلسطيني
6 نيسان 2023
دلالات وابعاد يوم القدس العالمي
دلالات وابعاد يوم القدس العالمي
6 نيسان 2023
قائد الثورة: الغربيون مغول العصر وهم اعداء حقوق الانسان اساسا
قائد الثورة: الغربيون مغول العصر وهم اعداء حقوق الانسان اساسا
6 نيسان 2023
التوافق العربي ينهي مغامرة تل أبيب في سوريا
التوافق العربي ينهي مغامرة تل أبيب في سوريا
6 نيسان 2023
تخفيض انتاج النفط من دول أوبك بلس قرار اقتصادي بخلفية سياسية
تخفيض انتاج النفط من دول أوبك بلس قرار اقتصادي بخلفية سياسية
6 نيسان 2023
غياب سفراء الإمارات والأردن والبحرين عن المأدبة الرمضانية الصهيونية
غياب سفراء الإمارات والأردن والبحرين عن المأدبة الرمضانية الصهيونية
6 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هي مؤشرات انهيار الكيان الصهيوني؟
الاعتداءات الإسرائيلية علی محور المقاومة... خطة هروب نتنياهو عبر سوريا
نظرة الكيان المحتل إلى يوم القدس
يوم القدس العالمي..يوم وعي الامة في التاريخ الحديث