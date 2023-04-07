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الجمعة 7 نيسان 2023 ساعة 18:02

ايران تعتزم انشاء مفاعلات نووية عديدة لانتاج الكهرباء

ايران تعتزم انشاء مفاعلات نووية عديدة لانتاج الكهرباء
وقال شيرمردي في كلمة القاها اليوم الجمعة امام المشاركين في صلاة الجمعة في مدينة يزد وسط البلاد، " ان القضية النووية هي حق مؤكد للشعب الايراني من اجل الاقتدار، ونحن لن نحيد ابدا عن درب الاقتدار والامن المستدام للشعب الايراني وان نتوانى عن ذلك ابدا".

واشار شيرمردي الى محاولات الاعداءء طوال السنين الماضية لمنع ايران من التقدم في المجال النووي واضاف" اليوم وبفضل ايمان وهمّة النخب العلمية فاننا نمتلك تكنولوجيات هائلة وفريدة في المجال النووي".

واعتبر نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية انتاج 500 نوع من الادوية المشعة في ايران من الانجازات النووية للبلاد قائلا ان ذلك وضع ايران في مسار تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج بعض الادوية الهامة.

واضاف بان ايران الان هي من ضمن 13 دولة في العالم تمتلك دورة الوقود النووي وقال " ان القطاع النووي هو المحرك بالنسبة لباقي القطاعات الصناعية في البلاد ويحظى بدور هام في مختلف المجالات ولذلك نجد بان الاعداء لا يطيقون مشاهدة قوة وعظمة بلادنا وشعبنا".

واكد شيرمردي ان اهم اسباب عدواة الاستكبار العالمي لايران هو اقتدارها وخوفهم من ان تصبح انموذجا لغيرها، واكتفائها ذاتيا واستقلالها وقال : لقد امتلكنا التكنولوجيا النووية والقدرة على انتاج الادوية المشعة بالاعتماد على قدراتنا وكفاءاتنا الداخلية وهذا من اهم اسباب عداوة الاعداء لنا.
رقم : 1051088
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