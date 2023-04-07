عملية بطولية جديدة تستهدف الصهاينة في الضفة الغربية

واعترفت القناة الـ14 العبرية، بوجود قتيلان وإصابة حرجة في إطلاق نار بالقرب من مستوطنة الحمرة في الأغوار..



وقتلت ثلاث مستوطنات، في عملية إطلاق نار استهدفت مركبة قرب مستوطنة "حمرا"، في منطقة الأغوار، شمال شرق الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.



وأكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى عملية إطلاق النار بالأغوار إلى ثلاث مستوطنات.



وبحسب (القناة 12، فإن مستشفى هداسا أعلن ارتفاع قتلى عملية إطلاق النار في الأغوار إلى 3 مستوطنات.



وفي وقت سابق، أفادت إذاعة جيش الاحتلال، بمقتل مستوطنتين وإصابة ثالثة بجروح حرجة في عملية إطلاق نار قرب الأغوار.



وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت): إن "قوات الجيش تجري عمليات تمشيط بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار قرب الأغوار والتي أسفرت عن مقتل مستوطنتيْن وإصابة ثالثة بجروح حرجة".



واستهدفت عملية إطلاق النار سيارة على مفترق "حمرا" في منطقة الأغوار، فيما انسحب المنفذين من المكان بعد استهداف المركبة.



وفي هذا الصدد أكد المتحدث باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة تعقيبًا على العملية البطولية في الأغوار أن "هذه العملية تؤكد أن المقاومة ردها سريع وفي أماكن حساسة أمنياً للاحتلال".



وفي حديث إذاعي، وجه حمادة "التحية لشبابنا الثائر ومقاومتنا الباسلة التي تصدت للعدوان الصهيوني على غزة بدفاعتها الجدية"، وقال إن "المقاومة متجذرة في قلوب أبناء شعبنا والمرابطين في المسجد الأقصى".



وأضاف أن "الأوفياء للأقصى يردون اليوم على عدوان الاحتلال على غزة والضفة والقدس بعملية بطولية في الأغوار".



وشدد على أن "عدوان الاحتلال على الأقصى لن يمر ،وقالتها المقاومة أن الأقصى خط أحمر وكل ما يقوم به الاحتلال عبث بصواعق التفجير".



وباركت الجبهة الديمقراطية هذه العملية البطولية: عملية الأغوار هي رد على العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى وقطاع غزة.



كما قالت حركة المجاهدين الفلسطينية : إن عملية الأغوار عمل مقاوم يرسخ تشابك جبهات المواجهة في التصدي للعدوان الصهيوني والدفاع على الاقصى والمقدسات.



وأشادت لجان المقاومة، قائلة:إننا نبارك العملية في مفرق الحمراء في الأغوار الفلسطينية المحتلة ونعتبرها ردا فعليا وطبيعيا وعمليا على جرائم العدو الصهيوني وإرهابه المستمر بحق المسجد الأقصى المبارك.