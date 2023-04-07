تنديد عربي ودولي بالتصعيد الصهيوني في القدس المحتلة

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الجمعة، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة أنقرة، تعليقا على الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة للمسجد الأقصى.



وقال تشاووش أوغلو: "أدين الهجوم الإسرائيلي الذي ينتهك حرمة المسجد الأقصى في شهر رمضان والوضع التاريخي له".



وأضاف: "لا يمكن قبول المعاملة غير الإنسانية للشرطة الإسرائيلية تجاه المعكتفين في المسجد الأقصى".



وأفاد أن بلاده تلقت نبأ توقف الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، واستدرك بأنّ على كيان الإحتلال وقف هذه الاعتداءات ووقف الغارات الجوية بشكل دائم.



وذكّر تشاووش أوغلو بتعهد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عند زيارته الماضية لأنقرة بالحفاظ على وضع المسجد الأقصى، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنّ شهر رمضان الماضي شهد حدوث نفس التوتر.



وأشار وزير الخارجية إلى أنّ الشؤون الأمنية في الكيان الإسرائيلي تم تسليمها إلى أكثر سياسي عنصري وفاشي في إشارة إلى وزير الأمن القومي الاسرائيلي إيتمار بن غفير.



وبين أنّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي ستعقد اجتماعا طارئا مفتوح العضوية بعد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.



وجدد الوزير التركي تأكيده على أنّ الحل الدائم يكمن في حل الدولتين المقبول عالميا، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



من جهته أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة عدوان الكيان الصهيوني على مناطق مدنية في جنوب لبنان وقطاع غزة.



واعتبر كنعاني هذه الاعتداءات التي نفذت استمرارا لتدنيس المسجد الأقصى والاعتداء الوحشي للقوات الصهيونية على المصلين الفلسطينيين، انتهاكا لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وانتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وحقوق إنسان الشعب الفلسطيني المظلوم، وطالب برد فعل مؤثر ورادع من المجتمع الدولي والمحافل الدولية المسؤولة تجاه الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني الغاصب.



وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى الاتصالات الهاتفية لرئيس الجمهورية ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع بعض نظرائهما في الدول الإسلامية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وتأكيدهم على ضرورة عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، وجدد التأكيد على ضرورة اتخاذ موقف قوي وموحد من قبل الدول الإسلامية في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم، ومنع تكرار تدنيس المسجد الأقصى و وقف الممارسات العدوانية التي يقوم بها الكيان الصهيوني.



بدوره أكد نائب الأمين العام لحزب الله أن هزائم العدو الإسرائيلي تتراكم والنصر آت إن شاء الله.



وغرد الشيخ قاسم عبر تويتر: لن تنفع عنتريات القادة الصهاينة في التهديد والتهويل، فتوازن الردع قائم وحاضر، والمجاهدون الفلسطينيون في الميدان، وكل محور المقاومة في يقظة.



وفي السياق أكد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أن ما يحدث في الداخل الاسرائيلي بشائر إنهيار الكيان.



ومن جانبها أعربت وزارة الخارجية المصرية عن قلق القاهرة البالغ نتيجة التصعيد المتسارع والخطير الذي تشهده المنطقة على مدار الـ48 ساعة الماضية.



وأعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عن القلق البالغ حول نتيجة التصعيد المتسارع والخطير الذي تشهده المنطقة علي مدار الـ48 ساعة الماضية، إثر اقتحام القوات الصهيونية للمسجد الأقصى واعتدائها على المصلين والمعتكفين.



وما تلا ذلك من إطلاق لصواريخ تجاه تل أبيب، وضربات جوية صهيونية استهدفت مناطق بجنوب لبنان وقطاع غزة، مع استمرار المواجهات والعنف بأشكال وصور مختلفة.



وطالب المتحدث باسم الخارجية المصرية جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والتجاوب مع الجهود المبذولة للتهدئة وحقن الدماء وحماية الأرواح، محذراً من المخاطر البالغة التي تحيق بالمنطقة اذا استمرت موجة العنف الحالية.