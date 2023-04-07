الخارجية الإيرانية ترد على بعض الاجراءات غير البناءة من قبل جمهورية أذربيجان

وأضاف كنعاني: في الوقت الذي تعم فيه الأزمة والفوضى الأراضي الفلسطينية المحتلة والكيان الصهيوني في أكثر الأوضاع الداخلية اضطرابا، وفي وقت يهاجم فيه الكيان المذكور المسلمين الصائمين ويدنس المسجد الأقصى ويحاول اسقاط أزمات متعددة الطبقات داخل الأراضي المحتلة، تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية التركيز على وحدة العالم الإسلامي وبالتزامن مواجهة تطبيع العلاقات مع كيان إسرائيل الإجرامي والمحتل ضرورة وواجبا دينياً وأخلاقياً.



ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية، حكومة جمهورية أذربيجان إلى الاحترام المتبادل والتحرك في اتجاه حسن الجوار والابتعاد عما يريده الصهاينة وأعداء المنطقة.



وأكد كنعاني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على احترام مبادئ سياسة الجوار والتركيز على الأهداف الشريرة للكيان الصهيوني في خلق الخلافات والتوتر في العلاقات بين الدول الإسلامية، وتضع على جدول أعمالها المعاملة بالمثل على الصعيد الدبلوماسي.



وكانت وسائل الإعلام في جمهورية أذربيجان، زعمت نقلاً عن وزارة خارجية هذا البلد ، أن هذا البلد استدعى سفير ايران، وحدد 4 دبلوماسيين في السفارة على أنهم عناصر غير مرغوب فيها وطالبتهم بمغادرة أراضي أذربيجان في غضون 48 ساعة. .



واعتقلت باكو خلال الأيام الماضية عددا من المواطنين الأذربيجانيين بتهمة التعاون والتواصل مع إيران.