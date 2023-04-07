عبد السلام: نواصل الجهود عبر المفاوضات لإنهاء العدوان ورفع الحصار

وأوضح عبدالسلام في تغريدة على حسابه بتويتر، اليوم الجمعة، بالقول: "إن شاء الله تكلل الجهود باتفاق سلام يلبي مطالب شعبنا اليمني العزيز من صعدة إلى المهرة".