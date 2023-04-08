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السبت 8 نيسان 2023 ساعة 07:54

مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية إيران وموريتانيا حول فلسطين

مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية إيران وموريتانيا حول فلسطين
وهنأ وزير الخارجية الإيراني، في هذه المباحثات الهاتفية، نظيره الموريتاني بنجاح الاجتماع الأخير لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في نواكشوط، ودعاه إلى زيارة طهران، الأمر الذي رحب به وزير خارجية لموريتانيا.

وبحث الجانبان، في هذا الاتصال الهاتفي، الوضع الراهن في فلسطين والاعتداءات الصهيونية الأخيرة وتدنيس المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين الفلسطينيين، وأكدا على ضرورة التحرك المنسق بين الدول الإسلامية لمواجهة الممارسات العدوانية للكيان الصهيوني.

وبالنظر إلى رئاسة موريتانيا لاجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، كان عقد اجتماع طارئ لهذه المنظمة أحد القضايا الأخرى في هذه المباحثات.
رقم : 1051169
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