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السبت 8 نيسان 2023 ساعة 07:55

السيد نصر الله يدعو إلى مشاركة واسعة في يوم القدس العالمي

السيد نصر الله يدعو إلى مشاركة واسعة في يوم القدس العالمي
وفي كلمته المتلفزة خلال المحاضرة الرمضانية الثالثة، قال السيد نصر الله "نظرًا لما حصل يوم أمس وفجر اليوم من أحداث في جنوب لبنان ونظرًا لترابط الأحداث في القدس وغزة والضفة الغربية وفي سوريا كونها تدور في محور واحد وقضية واحدة سأترك الحديث بالتفصيل إلى يوم الجمعة المقبل حيث نحيي مناسبة يوم القدس العالمي".

كما دعا سماحته إلى أوسع مشاركة خصوصًا في هذا العام في احتفال إحياء مناسبة يوم القدس العالمي كجزء من المواجهة الكبرى التي يخوضها الشعب الفلسطيني وشعوب منطقتنا دفاعًا عن القدس والمسجد الأقصى .

وفي سياق آخر، قال السيد نصر الله: "أؤكد على اجتناب تصوير العائلات التي يتم تقديم مساعدات لها حتى لو كان هذا الأمر للأرشيف".

وأضاف "رأيت بعض الأشخاص الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي هاجموا بطريقة قاسية من ينشر صور عائلات قُدّمت لها مساعدات، وهذا غير مناسب بل عليكم بالنصيحة بطريقة حسنة والأفضل مباشرة".
رقم : 1051170
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