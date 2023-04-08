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السبت 8 نيسان 2023 ساعة 09:07

صنعاء.. وقفات تندد بجرائم الاحتلال في الأقصى

صنعاء.. وقفات تندد بجرائم الاحتلال في الأقصى
وأكد المشاركون أن الشعب اليمني المحاصر يتابع مايحدث من اعتداءات سافرة، من قبل العدو الصهيوني بحق المسجد الأقصى المبارك من منطلق استشعاره للمسؤولية ووعيه بانتمائه الإيماني ومتطلبات إخوته الإسلامية مع الشعب الفلسطيني وجميع المسلمين في العالم.

ولفت المشاركون إلى أن قضية الشعب اليمني الكبرى وهمه الأكبر تحرير القدس والوقوف مع المقاومة والشعب الفلسطيني .

واستنكرت البيانات الصادرة عن الوقفات في كافة مساجد العاصمة صنعاء الإعتداءات الوحشية والمستمرة للصهاينة بحق الفلسطينيين.

وأعلنت وقوف أبناء الشعب اليمني وتقديم الدعم الكامل للمقاومة الفلسطينية ولحزب الله ومباركة الردود القوية والضربات الصاروخية للمجاهدين .

وأكدت البيانات واحدية المعركة والمصير واستعداد الشعب اليمني لمناصرة الفلسطينيين وخوض معركة فاصلة مع الكيان الصهيوني لتحرير القدس الشريف .

ودعت البيانات الجميع إلى سرعة دعم المقاومة الفلسطينية وحزب الله والقوة الصاروخية والجوية والبحرية استعدادا لأي مستجدات إذا استمر العدو الصهيوني في عدوانه وتطلبت المرحلة ذلك.

كما دعت جميع المسلمين في العالم إلى اتخاذ المواقف الضاغطة على كيان العدو الصهيوني ومن يقف خلفه من الأمريكان أو مجلس الأمن أو من الأنظمة العربية العميلة والمطبعة لإيقاف اعتداءاته المستمرة على الشعب الفلسطيني وتدنيسه للمسجد الأقصى المبارك.

وأهاب البيان بالجميع في كل المحافظات اليمنية وفي دول العالم العربي و الإسلامي، الخروج الكبير والحاشد في يوم القدس العالمي نصرة ودفاعا عن القدس الشريف والشعب الفلسطيني وفضحاً لكل خائن وعميل.
رقم : 1051180
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