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السبت 8 نيسان 2023 ساعة 09:33

حريق ضخم يأتي على هكتارات واسعة شمالي المغرب

حريق ضخم يأتي على هكتارات واسعة شمالي المغرب
ونقلت "هسبرييس" عن مصادر محلية مطلعة أن الحريق الذي اندلع يوم أمس الخميس، في ظروف غامضة ولأسباب مجهولة، خلّف خسائر فادحة.

وذكرت المصادر أن قوة الرياح وقفت سدا منيعا أمام تدخل أفراد الإطفاء، إذ ساهمت في سرعة انتشار ألسنة اللهب التي مازالت مستمرة في التهام الأخضر واليابس.

وتداول نشطاء محليون صورا توثق عودة النيران وهي تلتهم أشجار الأرز والبلوط والنباتات الطبيعية على مستوى جبل إكمسان، في وقت تدخلت طائرتان صباح اليوم الجمعة من أجل تفعيل طلعات جوية قصد إخماد الحريق الذي أتى على مساحة شاسعة من مكونات الغابة.

وبالموازاة مع فتح تحقيق حول أسباب اندلاع الحريق، تسارع السلطة المحلية وعناصر الوقاية المدنية وأعوان مصالح المياه والغابات ومحاربة التصحر في جهود التدخل للسيطرة عليه، بمشاركة بعض الأهالي
رقم : 1051189
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