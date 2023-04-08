الصفحة الرئيسية
0
السبت 8 نيسان 2023 ساعة 12:57

العراق يطالب تركيا بتحمل المسؤولية بشأن قصف مطار السليمانية

العراق يطالب تركيا بتحمل المسؤولية بشأن قصف مطار السليمانية
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان: "تتكرر العمليات العسكرية التركية على منطقة كردستان وآخرها قصف مطار السليمانية المدني".

وأضافت: "نحن إذ ندين هذه الاعتداءات السافرة على العراق وسيادته فإننا نؤكد عدم وجود مبرر قانوني يخول القوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها على الأراضي العراقية".

وتابعت: "في هذا الصدد نطالب الحكومة التركية بتحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي عن هذه التصرفات ووقف هذه الاعتداءات وحل مشكلاتهم الداخلية عن طريق فتح منافذ الحوار مع الأطراف المعنية. وفي حال تكرار هذه الاعتداءات سيكون هناك موقف حازم لمنع تكرارها مستقبلا".

وفي وقت سابق اليوم، وجه النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، اليوم السبت، لجنة الامن والدفاع النيابية، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن إستهداف مطار السليمانية.

وأعلنت حكومة منطقة كردستان يوم امس الجمعة، تعرض مطار السليمانية الدولي، لانفجار مجهول، لاقى استنكار العديد من القيادات السياسية العراقية.
رقم : 1051238
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إضاءة علی حياة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية بلسان رئيس مکتبه
إضاءة علی حياة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية بلسان رئيس مکتبه
ميليشيا الحرس الوطني ... فدية نتنياهو للحريديين
ميليشيا الحرس الوطني ... فدية نتنياهو للحريديين
8 نيسان 2023
القدس.. خط أكثر من أحمر
القدس.. خط أكثر من أحمر
8 نيسان 2023
السيد نصر الله يدعو إلى مشاركة واسعة في يوم القدس العالمي
السيد نصر الله يدعو إلى مشاركة واسعة في يوم القدس العالمي
8 نيسان 2023
محور المقاومة متوثباً: فلسطين لم تعد وحيدة!
محور المقاومة متوثباً: فلسطين لم تعد وحيدة!
7 نيسان 2023
ما هي مؤشرات انهيار الكيان الصهيوني؟
ما هي مؤشرات انهيار الكيان الصهيوني؟
7 نيسان 2023
الاعتداءات الإسرائيلية علی محور المقاومة... خطة هروب نتنياهو عبر سوريا
الاعتداءات الإسرائيلية علی محور المقاومة... خطة هروب نتنياهو عبر سوريا
7 نيسان 2023
ايران تدعو لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي
ايران تدعو لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي
7 نيسان 2023
نظرة الكيان المحتل إلى يوم القدس
نظرة الكيان المحتل إلى يوم القدس
6 نيسان 2023
يوم القدس العالمي..يوم وعي الامة في التاريخ الحديث
يوم القدس العالمي..يوم وعي الامة في التاريخ الحديث
6 نيسان 2023
يوم القدس العالمي يوم الشموخ والانتصار
يوم القدس العالمي يوم الشموخ والانتصار
6 نيسان 2023
يوم القدس العالمي رافعة نهوض ودعم لنضال الشعب الفلسطيني
يوم القدس العالمي رافعة نهوض ودعم لنضال الشعب الفلسطيني
6 نيسان 2023
دلالات وابعاد يوم القدس العالمي
دلالات وابعاد يوم القدس العالمي
6 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إضاءة علی حياة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية بلسان رئيس مکتبه
ما هي مؤشرات انهيار الكيان الصهيوني؟
الاعتداءات الإسرائيلية علی محور المقاومة... خطة هروب نتنياهو عبر سوريا
نظرة الكيان المحتل إلى يوم القدس