العراق يطالب تركيا بتحمل المسؤولية بشأن قصف مطار السليمانية

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان: "تتكرر العمليات العسكرية التركية على منطقة كردستان وآخرها قصف مطار السليمانية المدني".



وأضافت: "نحن إذ ندين هذه الاعتداءات السافرة على العراق وسيادته فإننا نؤكد عدم وجود مبرر قانوني يخول القوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها على الأراضي العراقية".



وتابعت: "في هذا الصدد نطالب الحكومة التركية بتحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي عن هذه التصرفات ووقف هذه الاعتداءات وحل مشكلاتهم الداخلية عن طريق فتح منافذ الحوار مع الأطراف المعنية. وفي حال تكرار هذه الاعتداءات سيكون هناك موقف حازم لمنع تكرارها مستقبلا".



وفي وقت سابق اليوم، وجه النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، اليوم السبت، لجنة الامن والدفاع النيابية، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن إستهداف مطار السليمانية.



وأعلنت حكومة منطقة كردستان يوم امس الجمعة، تعرض مطار السليمانية الدولي، لانفجار مجهول، لاقى استنكار العديد من القيادات السياسية العراقية.