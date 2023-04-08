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السبت 8 نيسان 2023 ساعة 12:59

المندلاوي يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء على مطار السليمانية

المندلاوي يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء على مطار السليمانية
وقال المندلاوي في تغريدة : "ندين بشدة استهداف مطار السليمانية الدولي، لما يمثله من انتهاك خطير للسيادة العراقية، وتهديد لارواح المواطنين".

وأضاف: "كما نوجه لجنة الأمن والدفاع بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات الاعتداء وتقديم تقرير عاجل، لاتخاذ الاجراءات التي تحفظ السيادة وتحمي ارواح شعبنا من اي اعتداء".

وكشفت مديرية أمن مطار السليمانية، الجمعة، تفاصيل ما حدث قرب المطار، مؤكدة وقوع انفجار قرب السور.

وقالت المديرية في بيان، "وقع انفجار قرب سور مطار السليمانية الدولي في الساعة 4:18 من مساء الجمعة دون وقوع إصابات وتسبب في اندلاع حريق"، مشيراً الى أن "فرق الدفاع المدني بالمطار وصلت على الفور إلى مكان الحادث وسيطرت على الحريق".
رقم : 1051239
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