رسالة شكوى من لبنان إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن

اسلام تايمز (لبنان) - عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، لمتابعة البحث في الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان وموضوع الصواريخ التي اطلقت من الاراضي اللبنانية وشارك في الاجتماع مدير مكتب الوزير السفير وليد حيدر.