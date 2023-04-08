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السبت 8 نيسان 2023 ساعة 14:09
رسالة شكوى من لبنان إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن
وأعلن بو حبيب أنه تقرر توجيه رسالة شكوى الى الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي، عبر بعثة لبنان لدى الامم المتحدة.
وتتضمن الرسالة تأكيد التزام لبنان القرار الدولي 1701. كما تشجب الرسالة الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان جوا وبرا وبحرا.
رقم :
1051245
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