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السبت 8 نيسان 2023 ساعة 14:10

الأردن: توقف استيراد النفط العراقي منذ بداية أبريل

الأردن: توقف استيراد النفط العراقي منذ بداية أبريل
وقال مدير الشركة الناقلة للنفط العراقي إلى الأردن نائل ذيابات، إن الشركة أوقفت استيراد النفط إلى حين توقيع الحكومة المذكرة من البلدين، مشيرا إلى أن التأخير قد يكون من الجانب العراقي.

وأشار إلى أن المذكرة الجديدة ستسمح باستيراد 10 آلاف برميل يوميا، مبينا أنه تم استيراد 310 آلاف برميل نفط خلال شهر مارس 2023.

وكان العراق وافق على تجديد العمل بمذكرة التفاهم التي تزود الأردن بالنفط الخام وذلك لمدة سنة واحدة، بعدما أقر مجلس الوزراء العراقي توصية المجلس الوزاري للطاقة الثلاثاء.

ويستورد الأردن النفط الخام العراقي بموجب مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام الموقعة بين الحكومتين الأردنية والعراقية المعمول بها منذ مطلع شهر سبتمبر 2021.
رقم : 1051246
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