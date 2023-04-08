الأعرجي يتوجه إلى السليمانية على رأس وفد أمني رفيع

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان أنه "وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة توجه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي إلى محافظة السليمانية على رأس وفد أمني رفيع".